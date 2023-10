@EP

Els comuns asseguren que han pres la iniciativa de proposar aquest pla d'acció, atès que el líder socialista a Barcelona, Jaume Collboni, “no mou fitxa per governar amb ells al consistori barceloní aquesta legislatura després de gairebé mesos de govern en solitari.

Al document que han fet arribar al PSC de Barcelona, recullen 50 punts que han lliurat en una reunió conjunta aquest dilluns al matí. Entre les propostes, destaca la finalització de les obres de la superilla de Consell de Cent, que recentment ha patit una garrotada judicial que els comuns volen evitar donat el cost dels 26 milions d'euros, cofinançats amb els fons Next Generation europeus.

A més, posen damunt de la taula de negociació amb els socialistes la necessitat de regular els lloguers de temporada, cosa que crida l'atenció tenint present els rumors que situen la líder dels comuns, Ada Colau, a les travesses del nou govern de coalició de Pedro Sánchez i concretament a la cartera del Ministeri d'Habitatge. Potser després d'una inactivitat cridanera en xarxes i baix rendiment de les seves responsabilitats com a líder de l'oposició a Barcelona a Colau malgrat mantenir el complement de 900 euros per mantenir la conciliació familiar ara el preocupa no deixar cap serrell abans de marxar a Madrid o potser sigui, al contrari, la seva impossibilitat d'escalar llocs a la política nacional el portin a voler ocupar un lloc dins del consitori barceloní, més d'acord amb les seves ambicions personals.

A més, els comuns proposen ampliar els carrils bici de Barcelona, mantenint el projecte tal com està, de la via Augusta.

JAUME COLLBONI MAREA LA PERDIU ALS COMUNS A BARCELONA

Collboni89

En la compareixença davant els mitjans de comunicació, la portaveu adjunta dels comuns, Janet Sanz, ha admès que les negociacions amb el PSC de Jaume Collboni "són només paraules que no acaben de lligar, concretar-se".

Per al portaveu dels comuns, Jordi Martí, cal que l'Ajuntament de Barcelona ampliï el govern més enllà dels 10 regidors actuals, perquè "una ciutat, o s'administra o es governa". Fent saber als socialistes que des dels comuns pensen que l'estructura actual és petita. Sense tenir en compte que ampliar els regidors de govern suposaria el desemborsament de sous més grans per part de l'eradi del consistori barceloní amb càrrec als pressupostos municipals d'aquest mandat després de la pujada de sous el mes de juliol passat.



El sou de l'alcalde era fins aleshores de 100.000 euros des del 2011, de manera que amb l'actualització -que és tant per als membres de govern com de l'oposició- serà de 104.000 euros.

La retribució per als tinents d‟alcalde és de 102.119 euros (el mateix que el del portaveu del govern municipal), mentre que els presidents dels grups cobren 96.304 euros, els regidors de govern 87.913 euros, la mateixa xifra que els portaveus dels grups municipals, l'adjunt dels quals té assignat un sou de 79.714 euros.

Mentres que els sous dels regidors de l'oposició va quedar en 58.642 euros, i el de president d'una comissió i el de consell de districte en 78.328 euros. Aquesta actualització coincideix amb el que es preveia al Reial decret llei 18/2022, que permetia incrementar un 1,5% les retribucions al sector públic i la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2023, que permet pujar-les un 2,5 %.

D'aquesta manera, malgrat el complement de 900 euros, els regidors dels comuns estan deixant de percebre una bona quantitat de sou mentre es mantinguin a l'oposició. Cosa que sembla no preocupar res a l'actual alcalde de Barcelona qui cal recordar havia ofert hores abans de la seva investidura als comuns un "pacte secret" per repartir-se les carteres de l'Ajuntament de Barcelona, on el seu partit lideraria totes les àrees que havien portat a les darreres dues legislatures, inclòs urbanisme, a canvi de fer alcalde al socialista. D'aquesta manera Collboni manté a remull els comuns donant-los una mica de la seva pròpia medicina, fent-se de pregar i tenint davant seu tot el temps del món mentre govern Barcelona en solitari, amb la llibertat d'acció que li dóna tot això. Una manera de governar que el fa molt "feliç" diàriament a la llum de les fotos que publica a les xarxes socials exercint d'alcalde de la ciutat més important de Catalunya. "Un somni fet realitat" com ell mateix va afirmar en agafar la barra de comandament com a alcalde de Barcelona a la seva accidentada investidura.

Davant d'aquest oferiment, els comuns llavors es van voler desvincular d'un eventual pacte de govern amb el PSC i ara insistixen a rubricar-lo com més aviat millor. Seran les negociacions a nivell estatal, amb la conformació d'un nou govern de coalició, les que han fet que els entrin les presses als comuns per tancar un acord al consistori barceloní, davant una marxa enventual del seu líder, Ada Colau a Madrid o serà un acord secret "a veus" d'un tripartit que exclou els comuns el que preocupa els comuns?

Seguirem informant...