Un dels arbres que té més presència a Barcelona són els plataners , però això podria canviar en els anys següents. L' Ajuntament de la ciutat comtal està immers en un procés de regeneració de l'arbrat, i un dels grans sacrificats és el plataner.

De fet, el 1958 aquesta espècie conformava el 40% dels arbres de la ciutat, però des del 2012 s'han anat reduint fins que, actualment, s'ha reduït fins al 22%, fet que es tradueix en uns 42.000 exemplars. Aquesta reducció de plataners no és una cosa nova, ja que va arrencar el 2012 i seguirà durant els anys següents, tal com es recull al Pla director de l'arbrat de Barcelona 2017-2037.

El motiu d'aquesta substitució del plataner no té a veure amb les caigudes d'arbres que han tingut lloc els últims mesos, i la més tràgica és la de la palmera que va matar una noia al Raval.

De fet, la intenció és que cap espècie superi el 15% de l'arbrat a la ciutat. "L'any 2012 es va iniciar un projecte per equilibrar l'abundància del conjunt d'arbres i palmeres del carrer, amb l'objectiu que en 50 anys cap espècie no superi el 15% del total de la població. Això permetrà evitar la situació de risc que es produiria si una plaga o mala herba propagés una malaltia que afectés una part important dels arbres si aquests estan dominats per una sola espècie", es desprèn al document.

En substitució dels plataners, les espècies que plantaran seran les sòfores, mèlies, xicrandes, ginkgo, pirus, magnòlies ... depenent sempre de la tipologia del carrer, l'amplada o el sol que es desprengui, segons confirmen a CatalunyaPress fonts del consistori barceloní.

Aquesta substitució no es farà de manera sistemàtica, sinó que s'anirà fent de manera progressiva. És a dir, a mesura que els arbres vagin morint, s'aniran substituint per alguna de les espècies anomenades anteriorment.

Aquesta situació és complicada que es repliqui en una altra espècie, ja que la que té més exemplars a Barcelona és el lledoner, però no arriba ni a l'11%, lluny del 15% de llindar que es marca l'Ajuntament. Pel que fa al cost que tindrà aquesta renovació, l'Ajuntament afirma que s'emmarca "dins el pressupost de manteniment ordinari".

LA PART NEGATIVA DEL PLATANER

Tot i les seves moltes qualitats positives, els arbres plataners també poden enfrontar diversos problemes i desafiaments que afecten la seva salut i supervivència. Un dels principals i que més afecten la població és l'al·lèrgia que provoca. El pol·len dels arbres plataners pot ser un desencadenant d'al·lèrgies estacionals en algunes persones. Les flors dels plataners alliberen pol·len en grans quantitats, i això pot causar molèsties respiratòries en aquells que són al·lèrgics al pol·len.

Altres dels problemes associats als arbres plataners són: