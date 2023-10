L´ajuntament de Barcelona. Foto: Wikipedia

Els partits de l'oposició de l'Ajuntament de Barcelona han sortit al pas de la proposta dels pressupostos per a la ciutat del 2024 que el govern municipal liderat per Jaume Collboni ha posat sobre la taula. Tant Trias per Barcelona (Junts) com Esquerra, els comuns i el PP han criticat els números presentats pel PSC.

El regidor de Junts, Ramon Tremosa , ha lamentat que la proposta no recull "cap de les prioritats" que han defensat, com les peticions sobre la tarifa plana fiscal, la taxa de recollida de residus o incloure una bonificació a l'IBI per a famílies monoparentals, entre altres.

De fet, ha considerat que no són "els pressupostos ni les ordenances fiscals" que necessita la ciutat i ha assegurat que "Collboni ha preferit abandonar l'opció del canvi per continuar amb el model d'Ada Colau i aquí nosaltres no hi serem".

Per part seva, Esquerra Republicana ha retret a Collboni "la seva aproximació a postures conservadores "i assegura que a la proposta "li falta ambició".

Ernest Maragall ha assegurat que "no té sentit parlar de pressupostos sense que l'alcalde ens expliqui quin és el seu projecte per a Barcelona i amb qui vol governar", tot afegint que cal "un espai real de negociació". També ha dit que els comptes són "impròpies d'un inici de mandat".

També contundent s'ha mostrat el líder popular, Daniel Sirera, que ha coincidit amb Junts a assenyalar que els comptes semblen "elaborats per Ada Colau".

Segons el parer del PP, "donen continuïtat a inversions de Colau tan nefastes per a la ciutat com les superilles , la unió del Tram per la Diagonal i les reformes de Via Laietana o de Ronda Sant Antoni", alhora que considera que "les ordenances fiscals consoliden Barcelona com la ciutat espanyola on es paguen els impostos més alts”.

Finalment, Jordi Martí, regidor dels comuns, ha apuntat que els pressupostos "tracten d'acontentar tothom i no acontentaran ningú".

En un comunicat, ha lamentat que no incorporin la taxa a Amazon o l'IBI als grans propietaris de vivendes, que faria que els comptes poguessin arribar als 4.000 milions d'euros.