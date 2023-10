Foto: X (@biciclot)

El bicibús és una proposta col·laborativa, que implica tota la comunitat educativa, i que vol promoure el canvi cap a una mobilitat sostenible davant l'emergència climàtica, fomentar que els infants adquireixin noves habilitats i més autonomia personal i millorar la seva salut i el rendiment escolar.

A Barcelona, una de les entitats que impulsa aquesta iniciativa és l'Associació de Famílies de l'Escola 30 Passos, ubicada al barri de La Sagrera... tot i que hi ha polèmica per la cancel·lació del que s'havia de fer el passat divendres 6 d'octubre.

Segons les famílies, tot estava preparat per fer-ho... fins que van rebre un correu electrònic del Districte i la Guàrdia Urbana, que no els garantia tot l'acompanyament policial que caldria perquè l'activitat es fes amb seguretat per als i les participants, tot i que anteriorment sí que s'haurien compromès a fer-ho.

Davant d'això, van prendre la decisió de suspendre l'activitat, emetent un comunicat en el qual lamentaven la "poca disposició" dels que governen a Sant Andreu.

PROTESTA

Les famílies, però, no es volen quedar amb aquest mal regust de boca i han programat una protesta per al pròxim divendres 20 de setembre a les 8:30 del matí, poc abans de l'inici de les classes, en els recorreguts habituals del bicibús, de Sant Andreu-Sagrera i Els Indians-Sagrera. L'AF ha explicat en aquest text, penjat al seu perfil d'X, que ha comunicat al Departament d'Interior la seva intenció de dur a terme aquesta mobilització.

Segons expliquen, el bicibús és "un moviment mundial de reivindicació per aconseguir uns carrers i unes ciutats segures per a les criatures" i que reivindica "l'ús de la calçada per oferir als infants un espai en una ciutat poc pensat per a ells i elles".

Després de l'anunci de la cancel·lació, els familiars de l'escola han rebut el suport del líder d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, que ha definit el bicibús com "una proposta pionera, que està fent la volta al món i que demostra que Barcelona ha de ser una ciutat de bici i que no hi ha millor manera d'arribar a l'escola que prenent el carrer en comunitat".





Maragall va més enllà i assegura que cal "voluntat política per promoure i estendre el bicibús a la ciutat", i va prometre que la seva formació farà "tot el possible perquè el bicibús de Sant Andreu funcioni amb plena normalitat. També, en tant que president del Districte, promouré el dret de famílies i veïnat a defensar projectes com el del bicibús".

17 ESCOLES JA HO APLIQUEN

El model, que va néixer a l'Eixample durant l'any 2021, ja és una fórmula que s'aplica a un total de 17 punts de la ciutat de Barcelona.

D'aquesta manera, Vallvidrera, Les Corts, l'Eixample (a Consell de Cent, Sant Antoni, Letamendi, Diagonal, Sagrada Família i el Fort Pienc), Sarrià (Bonanova, Tres Torres i Via Augusta), la Font d'en Fargues, el Clot, Ciutat Vella, Sant-Andreu Sagrera i Sagrera són les zones que participen en la iniciativa.

Durant el curs 2022-23 es va posar sobre la taula la necessitat de crear un protocol per a aquests bicibusos. Això hauria de servir per unificar criteris a l’hora d’organitzar i gestionar un bicibús a la ciutat.

EXPORTAT ARREU DEL MÓN

Aquesta iniciativa, que va néixer a Catalunya, s'ha exportat arreu del món; Viena (Àustria), Londres (Anglaterra), Melbourne (Austràlia), districtes de Nova York i ciutats com Philadelphia, Washington, Portland i San Francisco (Estats Units), Mèxic DF, Vancouver (Canadà), Bombai (Índia), Glasgow (Escòcia) i Santiago de Chile (Xile) entre altres, han vist com el model també s'importa i s'aplica.