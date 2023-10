Va traslladar la sol·licitud a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esport a una reunió programada per al 17 d'octubre. EP

El líder de Vox a l'Ajuntament de Barcelona, Gonzalo de Oro, ha proposat que la Selecció Espanyola de futbol jugui a Barcelona partits oficials de classificació per a la propera Copa Mundial 2026, que se celebrarà a Canadà, Estats Units i Mèxic.

Vox traslladarà aquesta petició a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esport de dimarts 17 d'octubre, ha informat el partit en un comunicat aquest dimecres.

"Els aficionats catalans no volem esperar 18 anys més per tornar a veure jugar Espanya a Catalunya. Volem que la Selecció espanyola jugui sovint a Barcelona i es postuli com a seu oficial per a propers partits de ronda de classificació del Mundial 2026", ha dit D'Or.