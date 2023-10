Bonet destaca que la sostenibilitat és l'eix de la transformació del Port Olímpic, i busquen ser referents al sector. EP

El Port Olímpic de Barcelona ha avançat en la seva aposta per convertir-se en un referent en nàutica sostenible i gestió ambiental aconseguint l'impacte net positiu de l'activitat portuària, mitigant els efectes de la crisi climàtica i adaptant-se al nou context produït per l'escalfament global.

Aquests són els objectius principals de l'estratègia ambiental que desenvolupa BSM al Port Olímpic, alineada amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible i l'Agenda 2030, i que es presenta al Saló Nàutic, organitzat per Fira de Barcelona, informa l'Ajuntament de Barcelona, BSM i l'entitat portuària en un comunicat aquest dijous.

Per a la primera tinenta d'alcaldia i presidenta de BSM, Laia Bonet, el Port Olímpic "ha convertit la sostenibilitat en l'eix transversal del seu procés de transformació".

"Estem impulsant projectes que ens ajudin a mitigar els efectes de la crisi climàtica i que, alhora, eliminin l'impacte que el mateix port pugui tenir sobre l'entorn", ha afegit.

Aquestes mesures consisteixen en la generació d'energia verda, l'aprofitament de l'aigua del mar, la gestió de residus i la regeneració del fons marí, entre d'altres, i es realitzen “en base a la innovació i la digitalització i amb la voluntat de respondre a la demanda ciutadana d'infraestructures més sostenibles".

INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA



La gran pèrgola fotovoltaica que cobrirà la nova zona de restauració del Port Olímpic, la Pilota Gastronòmica, serà un dels signes més evidents de l'aposta per la sostenibilitat d'aquesta nova etapa, i compta amb un pressupost d'1,9 milions d'euros, recull el comunicat.

Aquest nou espai estarà distribuït en quatre grans nuclis d'alta qualitat arquitectònica, estarà format per 1.576 plaques fotovoltaiques, tindrà una superfície de 3.560 metres quadrats i una potència de 620 quilovats de pic amb capacitat per generar fins a 825.000 quilovats per hora.

DOS CARREGADORS I REUTILITZACIÓ D'AIGUA



D'altra banda, la instal·lació de dos carregadors elèctrics és una peça més del compromís del Port Olímpic amb la promoció del sector de la nàutica sostenible i innovadora, i estaran en servei a finals d'estiu del 2024 coincidint amb l'inici de la Copa Amèrica d'Espelma, amb una inversió d'un milió d'euros.

A més, l'entitat portuària reutilitzarà l'aigua del mar per refrigerar el sistema de climatització del Moll de Mestral amb una instal·lació que “serà entre un 10 i un 30% més eficient que altres sistemes de climatització convencionals” i que compta amb un pressupost de 620.000 euros.