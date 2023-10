Foto: PP Barcelona

El president del grup del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona, Dani Sirera, exigeix que l'Ajuntament condemni "les accions terroristes injustificades i il·legítimes de Hamàs contra la població civil d'Israel". "Ja han passat massa dies sense que els grups que formen el Consistori mostrin el seu rebuig davant aquests fets, mentre la Comunitat Internacional els ha condemnat i ha demanat el cessament de la violència", ha afirmat.

Sirera ha afegit que “Barcelona, agermanada des del 25 de setembre de 1998 amb Tel Aviv i Gaza, no es pot mantenir equidistant davant dels atemptats provocats per les milícies de Hamàs contra la població civil israeliana que han provocat centenars de morts i milers de ferits” .

Per aquest motiu, dimecres que ve el grup municipal del Partit Popular presentarà una proposta a la Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania i Participació perquè tots els grups s'hi posicionin. La proposta, a més de condemnar les accions terroristes de Hamàs, també sol·licita l'alliberament dels ostatges israelians segrestats per Hamàs i mostrar suport i solidaritat amb el poble d'Israel. En aquest sentit, ha lamentat que Barcelona no hagi il·luminat la façana del seu Ajuntament o no hagi guardat un minut de silenci davant d'aquest com han fet altres municipis, iniciativa a què s'han sumat els quatre regidors del Partit Popular a Barcelona.

D'altra banda, el president del grup Popular també demanarà explicacions a l'anterior alcaldessa, Ada Colau, “per lliurar 220.148€ a l'entitat palestina Addameer, considerada terrorista per Israel” amb el pretext d'enfortir la protecció dels drets dels/ les presos/es polítics/es i detinguts/des palestins/es'. En aquest sentit, exigirà a l'actual alcalde, Jaume Collboni, que retiri de manera immediata qualsevol subvenció a organitzacions vinculades amb organitzacions terroristes.