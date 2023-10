Una carta de 7 senadors Republicans i Demòcrates del Congrés dels Estats Units envia dos missatges al President Biden, un relacionat a aprofundir les relacions amb l'Equador i l'altra " by inmediately holding accountable" a l'expresident Rafael Correa per actes de corrupció i violació de Drets Humans. Aquesta carta que circula per les xarxes i mitjans internacionals i sense voler indagar sobre la seva aplicabilitat per un país on el referit no està sancionat per una cort, potser em fa preguntar-me que ens ha passat a Amèrica Llatina amb la classe política i que a totes llums l'ambició de poder i enriquiment són a l'ordre del dia.

Per això, reitero, una reflexions que a manera de pregunta, m'he fet anteriorment i he compartit amb els meus amables lectors en aquesta mateixa pàgina. Per què algú vol ser polític? Les respostes elementals ens donen dues opcions, per amor a la pàtria o per servir el proïsme. Amb el temps anem descobrint que aquesta equació és més complexa. La política per a molts és un trampolí per tenir poder. Perquè volen aquest poder.? Per continuar servint el proïsme o per enriquir-se. Però, per què et vols enriquir? Per viure millor i tenir poder. Molts éssers humans es queden a la primera premissa. Riquesa per viure millor. Totalment legitim. Per altres, és el poder per tenir riquesa. En aquesta equació entren llavors molts dels polítics professionals. Els de la primera premissa treballen i fan diners, els segons per assolir la mateixa riquesa no els queda més remei que robar no els veïns, ni les dels bancs, sinó les arques de l'estat. És llavors allà on la política i els polítics es denigren i les veritables motivacions de la seva actuació es fa visible sense més dificultat. Aleshores no hi ha ni amor a la pàtria, ni amor al proïsme. Qui treu allò que no li pertany, no ho treballo amb honestedat i aquesta en la política és un estafador de somnis.

Quan descobrim les aventures de llarg a llarg d'amèrica llatina de polítics embolicats a les corrupteles d'Odebretch, que inclou presidents ministres, funcionaris etc., aleshores comprovem la primera premissa. La corrupció és simplement això, desamor per la pàtria i el proïsme. Vegem el cas de Veneçuela, quants diners i quantes fortunes s'han fet en nom la política, de la revolució. El dia que es conegui, si és possible, les xifres exactes dels milions de dòlars estafats a la nació per uns quants per treure-li a molts quedarem atònits, el cas de l'expresident de PDVSA és eloqüent. Una cosa és presumir i una altra comprovar-ho. Per exemple, allò que el món veu de Veneçuela és pobresa, molt deteriorament, molta lluita pel poder i molt polític amb càrrecs públics enriquits, vivint tan folgadament que és impossible calcular com amb l'estretor d'ingressos que tenen funcionaris que oscil·len entre 20 i 100 dòlars mensuals poden tenir tanta comoditat. Els milions d'assalariats públics o privats de la nació que no tenen poder, al contrari, a penes els arriba per viure.

No sé que acabés el cas del Sr. Correa, però certament trist que tants expresidents i alts funcionaris estiguin assenyalats per corrupció i ús del poder per controlar les seves societats.