Barcelona s'hauria convertit en un punt preferent perquè els narcos de països veïns (principalment França) comprin droga amb què tornen a les seves ciutats de residència per vendre.

I és que segons informa VozPópuli, la Policia Nacional ha intervingut més de 5 quilos de diferents substàncies a diverses de les principals estacions d'autobusos de la ciutat. Els desplaçaments es fan en aquests vehicles terrestres per evitar els controls que sí que haurien de passar en cas d'optar per modalitats de transport com ara trens o avions.

Segons apunta aquest mateix mitjà, els venedors de droga s'aprofitarien de com resulta de barat comprar haixix o cocaïna a la capital de Catalunya, de manera que per a ells és una ganga desplaçar-se fins a Barcelona, aconseguir aquestes substàncies il·lícites, tornar a la seva localitat i allà vendre-les, obtenint un benefici molt més gran al que aconseguirien si la droga la adquirissin allà mateix.

De fet, els narcos podrien fins i tot estar doblant els beneficis amb el material adquirit en comparació amb les compres de droga que feien als seus països d'origen; de fet, posen un exemple com que el cànnabis costa uns 10 euros per gram a la majoria dels estats del vell continent, mentre que a Espanya de països del continent com Itàlia, França o Alemanya. Tot i això, a Espanya el cost seria de la meitat, 5 euros. També hi ha una enorme diferència de preu en altres substàncies com la cocaïna o l'haixix.

Sigui com sigui, en tots els casos es trien punts degradats de les ciutats, com poden ser barris del districte de Ciutat Vella, per fer aquestes transaccions. Segons la versió policial, tot el material que no s'ha pogut vendre a la gent que consumeix a Barcelona s'acaba en punts com el Raval i el Gòtic i des d'aquí es ven a preus molt per sota del que marcaria el mercat.

Colòmbia i el Marroc (en funció de la droga) acostumen a ser els llocs d'origen d'aquestes drogues, que veuen com la capital de Catalunya es converteix en porta d'entrada a Europa.