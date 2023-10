Telefonica Tech

Telefónica Tech amplia el seu servei global ‘Virtual Data Center’ (VDC) amb el llançament d'un nou node a Catalunya. La companyia ha desplegat aquesta nova infraestructura en el centre de dades de Terrassa (Barcelona) amb l'objectiu d'oferir a les empreses i administracions locals un servei cloud, gestionat o autogestionat, integrat amb solucions de comunicacions, seguretat, hosting i housing en el mateix centre de dades.



El servei ‘Virtual Data Center’, basat en tecnologia de múltiples fabricants líders com VMware o Zerto i innovacions pròpies, permet a les empreses allotjar aplicacions en un entorn segur i crear entorns híbrids des de cloud privades allotjades en les pròpies instal·lacions del client o des dels centres de dades de Nabiax, des dels quals Telefónica presta els seus serveis.



El desplegament d'aquest nou node facilitarà la transformació digital de les empreses catalanes en oferir-les una plataforma virtual flexible, elàstica i personalitzable per a migrar els seus sistemes al núvol. Amb el servei ‘Virtual Data Center’ desplegat a Catalunya, Telefónica Tech acosta el núvol als clients catalans que necessiten proximitat geogràfica i latències mínimes de còmput i processament. A més, el servei permet a les empreses evitar fer inversions en equipament i pagar només per l'ús destinant els recursos en funció de les necessitats de negoci.



El servei ‘Virtual Data Center’ de Telefónica Tech compte, a més, amb alts estàndards de seguretat i contribueix a garantir la sobirania de la dada. Per a això, disposa d'un centre de dades dissenyat per a oferir nivells de disponibilitat màxims i de diversos serveis de valor afegit, com GPUs, còpia de seguretat, disaster recovery, Kubernetes, autenticació multifactor i xifratge de màquines virtuals. Així mateix, el servei ‘Virtual Data Center’ compta amb tots els procediments i controls operatius alineats amb les certificacions ISO 27000, SOC 1/2 i Esquema Nivell de Seguretat (ENS).



Mitjançant aquest desplegament, la companyia porta a Catalunya la proposta de núvol sobirà amb un servei de titularitat i operació pròpia, que compleix les normatives nacionals i europees, i a més és l'únic servei que disposa actualment del segell Sovereign Cloud de VMware a Espanya.



María Jesús Almazor, COO de Telefónica Tech per a Espanya i Amèrica, afirma: “El desplegament d'aquest nou node a Barcelona amplia les capacitats que fins ara oferíem al territori amb un node VDC-Edge. El servei VDC de Telefónica Tech proporciona a les empreses la infraestructura de confiança, segura i escalable necessària per a la migració al núvol i suposa per a elles un important estalvi de costos i la possibilitat d'accedir-hi des de qualsevol ubicació”.



Telefónica Tech compta en l'actualitat amb un total de 14 nodes VDC desplegats en centres de dades que estan distribuïts mundialment a Espanya (2 nodes a Madrid i un situat a Terrassa), el Brasil (Sao Paulo i Curitiba), els EUA (Florida i Virgínia), Colòmbia (Bogotà), el Perú (dos nodes a Lima), Xile (tres nodes a Santiago de Xile) i l'Argentina (Buenos Aires).