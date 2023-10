Arxiu - Diverses persones caminen per la Rambla de Barcelona

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni , ha anunciat aquest dilluns que l'Ajuntament avançarà el final de les obres de reforma de la Rambla el gener del 2027 després de reformular el projecte constructiu i reduir a la meitat el calendari dels treballs.

Ho ha explicat en una roda de premsa amb els tinents d'alcalde Laia Bonet i Albert Batlle , i amb el president d'Amics de la Rambla, Fermín Villar, en què l'alcalde ha defensat que es tracta de l'actuació "més ambiciosa" del mandat.

"No ens podíem permetre sis anys d'obres al passeig més emblemàtic de la nostra ciutat", ha assegurat.

Aquest dimarts la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Mobilitat i Habitatge aprovarà el projecte executiu actualitzat, que planteja reduir el calendari de les obres a 32 mesos , ja que els treballs s'executaran simultàniament en quatre trams i no de forma separada.

Actualment, els treballs de reforma se centren a la part baixa de la Rambla, entre Colom i Santa Madrona, i es preveu que acabin a l'estiu del 2024.

Quan s'acabi aquesta fase, començaran les obres a la resta del passeig: el juny del 2024 amb els treballs a la calçada Besòs, que duraran deu mesos; continuaran a la calçada Llobregat durant el mateix temps; i, finalment, incidiran al tram central durant un període d'un any.

Font: CatalunyaPress

CANVIS A LA MOBILITAT

El nou plantejament preveu "mantenir sempre" el trànsit en direcció ascendent, des del monument a Cristóbal Colón fins a plaça de Catalunya, de manera que canviaran temporalment el sentit de la marxa de la calçada Llobregat mentre el costat Besòs estigui tallat.

Les obres afectaran el tram central de la Rambla durant el darrer any en trams alterns, quan preveu que la circulació ja operi en tots dos sentits de la marxa.

L'Ajuntament ha impulsat converses amb els operadors dels quioscs, floristeries i altres elements ubicats a la via: planteja que floristes i terrasses no quedin afectades per les obres i desplaçar-les perquè puguin continuar operant, mentre que les antigues ocelleries queden fora del projecte.

DIÀLEG I ACORDS



Collboni ha augurat que aquesta renovació "requerirà molt diàleg, moltes converses, molts petits acords que vagin estructurant la transformació", en la línia del que el Govern municipal preveu impulsar un espai perquè la ciutadania pugui estar al corrent en temps real de les actuacions, ha dit.

Ha argumentat que l'avenç de les obres “és una decisió àmpliament recolzada pels grups municipals ”, ha agraït la confiança de veïns i entitats, i ha advocat per treballar des del diàleg i el consens.

El president d'Amics de la Rambla, Fermín Villar, ha defensat que “les obres són incòmodes però s'han de fer” i ha agraït a l'Executiu de Collboni la seva implicació al projecte.

PRESSUPOST

El nou projecte constructiu no implicarà un encariment de la inversió total de les obres, que l‟Ajuntament ha xifrat en 55,6 milions d‟euros incloent l‟augment dels costos per l‟augment de preus.

"La ciutat fa un esforç molt important. És una inversió que paguem amb els impostos dels barcelonins i les barcelonines", ha subratllat Collboni.

El consistori presentarà un pla de mobilitat abans de l?inici de les obres elaborat a partir dels requeriments dels serveis d?emergències i de seguretat, de veïns i de comerciants.

Ha assegurat que garantiran durant tota l'obra l'entrada i la sortida d'habitatges, edificis i comerços i, si bé ha convingut que les obres tindran implicacions diàries, "l'objectiu és afectar el mínim possible".