Ajuntament de Barcelona / Arxiu

El Partit Popular de Barcelona ha aconseguit que avui l'Ajuntament condemni "les accions terroristes injustificades i il·legítimes de Hamàs contra la població civil israeliana" i mostri el suport i la solidaritat amb el poble d'Israel.

La proposició, que ha estat aprovada amb els vots a favor del PP, PSC, Junts i Vox i en contra de BComú i ERC, també sol·licita l'alliberament dels ostatges israelians segrestats per Hamàs i, a la línia de la Comissió Europea, revisar amb urgència l'ajuda destinada a Palestina "per garantir que aquesta tingui com a destinació la població palestina, prioritzant l'ajuda humanitària i la resolució del conflicte".

Així mateix, la proposta defensa el dret d'Israel a defensar-se de qualsevol atac respectant els límits del dret internacional humanitari i els principis de distinció, necessitat i proporcionalitat, evitant danyar la població palestina no combatent i especialment, tenint en compte les mesures d'especial protecció de la infància que preveu el IV Conveni de Ginebra.

El portaveu del grup del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona, Juan Milián, ha recordat en la seva intervenció que “Barcelona està agermanada des del 25 de setembre del 1998 amb Tel Aviv i Gaza, i no podia continuar sent una de les poques ciutats espanyoles i europees que mirés cap a una altra banda quan Israel ha estat atacada de manera inclement pel terrorisme de Hamàs, provocant centenars de morts i milers de ferits”.

Milià ha afirmat que “l'objectiu de Hamàs no era l'estat d'Israel, sinó la seva població, cosa que demostra que efectivament el mal existeix” i Barcelona no pot blanquejar o relativitzar aquests atacs, “Barcelona tenia un deute moral amb Israel després d'haver-hi suspès l'agermanament amb Tel Aviv el mandat passat”.