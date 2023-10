@EP

El PSC, partit que governa a l'Ajuntament de Barcelona, ha retirat la votació de la seva proposta de Pressupostos per a 2024 en la Comissió d'Economia i Hisenda d'aquest dimecres, on havia de sotmetre's a aprovació inicial, pel 'no' de tota l'oposició.

Després que l'oposició hagi tombat les primeres ordenances fiscals del Govern de Jaume Collboni i no hagin passat el tràmit en la mateixa comissió, el govern municipal ha decidit retirar el punt en el qual es votaven els comptes.

El tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, ha argumentat que ho han retirat perquè necessiten "més temps per al diàleg" després que la majoria dels grups de l'oposició avisessin que votarien en contra.

Una vegada retirat el punt, es pot tornar a presentar en la Comissió d'Economia i Hisenda extraordinària al novembre.

EL PSC REIVINDICA LA VOLUNTAT DE DIALOGAR

Valls ha lamentat que "les dues principals forces polítiques que tenen capacitat de donar una certa estabilitat al govern" es plantegin o entrar en el govern o quedar-se en l'oposició, en referència a Junts i BComú.

Per això, considera que s'ha paralitzat el diàleg i ha reivindicat la voluntat de dialogar del govern: "Tenim la força política que tenim amb un marc de 10 regidors sobre 41, però també tenim clarament la necessitat i responsabilitat de tirar cap endavant el projecte".

"FRACÀS INDISCUTIBLE"

Després de l'al·lusió de Valls, el regidor de Junts Ramon Tremosa li ha instat a "revisar la votació de la investidura", amb la qual Collboni va ser proclamat alcalde amb els vots de BComú i del PP.

Jordi Martí (BComú) ha afirmat que aquest era el "fracàs indiscutible del govern de Collboni" i Jordi Castellana (ERC) ha recordat que els republicans demanaven una negociació dels comptes per a debatre sobretot el model de ciutat.

Per part seva, Àngels Esteller (PP) ha dit que esperaven trobar el "compromís real de canvi que va fer el PSC en presentar-se a les eleccions" i Gonzalo d'Or Polit (Vox) ha constatat la solitud --ha dit-- dels socialistes.