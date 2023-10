El ciclista va patir una marca a la cuixa a causa de l'impacte, i s'espera que presenti una denúncia davant de la policia dels Mossos d'Esquadra. EP

En un inquietant incident, un ciclista que estava detingut en un semàfor a l'Avinguda Paral·lel de Barcelona va ser impactat per una bola disparada des d'una arma d'airsoft que provenia d'un edifici proper. L'esdeveniment va tenir lloc a la intersecció de Carrer Calàbria i l'Avinguda Paral·lel, on el ciclista estava esperant pacientment. Després de rebre el tret, el ciclista va observar com l'individu que el va fer ràpidament s'ocultava i tancava la finestra de casa seva a l'edifici.

Per sort, la situació va fer un gir favorable gràcies a la presència d?una parella de la Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB) que passava per la zona en una motocicleta. El ciclista, clarament afectat per l'incident, no va dubtar a informar els agents sobre els fets i els va mostrar la marca que havia deixat la bola d'airsoft a la cuixa.

Tot i la comprensió i empatia demostrades per la parella de la GUB, se'ls va presentar un dilema quant a la capacitat per prendre mesures immediates. Al seu lloc, van aconsellar al ciclista que es dirigisca al Centre d'Atenció Primària (CAP) per rebre atenció mèdica i després interposés una denúncia formal davant la policia dels Mossos d'Esquadra.

Aquest incident pertorbador ha generat una preocupació creixent entre la comunitat i ha posat de manifest la necessitat d'adoptar mesures preventives i proactives per part de les autoritats competents. La seguretat i el benestar dels ciutadans a la via pública són una prioritat, i casos com aquest subratllen la importància de garantir la protecció dels ciutadans davant d'actes d'agressió gratuïta.