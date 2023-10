Les consignes principals inclouen 'Gaza, Gaza, no estàs sola' i 'Boicot Israel'. EP

La manifestació unitària d'aquest dissabte al centre de Barcelona sota el lema 'Parem el genocidi a Palestina' ha començat a les 18.00 tocades a la confluència del passeig de Gràcia amb l'avinguda Diagonal.

Els assistents, amb banderes de Palestina i pancartes contra els atacs a Gaza, preveuen caminar fins a la cruïlla del passeig de Gràcia amb la Gran Via, on hi ha previstos els discursos.

Entre els assistents hi ha l'exalcaldessa de Barcelona i líder de BComú a l'Ajuntament, Ada Colau, i el diputat de la CUP al Parlament, Carles Riera.

Tots dos han demanat que pari el bombardeig d'Israel a Gaza i que les institucions no donin suport a l'actitud d'Israel.

Les principals consignes són 'Gaza, Gaza, no estàs sola' i 'Boicot Israel'.