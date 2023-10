Foto: Regne de Joguines

Diu la cançó que totes les coses bones han d'arribar al final... i és així com se senten aquest diumenge 22 d'octubre els fanàtics barcelonins (i, per què no, de Catalunya i fins i tot espanyols) de Harry Potter . I és que aquesta jornada dominical és l'última de l' Harry Potter Book Day , un dels esdeveniments més grans organitzats al voltant de la figura del popular mag creat per l'escriptora anglesa JK Rowling, i que s'ha celebrat a Barcelona des del passat dia 5 d'aquest mes.

Les Galeries Maldà , un petit centre comercial situat al Gòtic barceloní, s'han convertit, durant aquestes 2 setmanes, en una mena de Hogwarts, l'escola on Potter i els seus amics, Hermione Granger i Ron Weasley, estudien i es formen per convertir-se en mags i bruixes. L'esdeveniment, expliquen, no seria possible sense la col·laboració de Reino de Juguetes, una botiga especialitzada en joguines, però que també s'atreveix a organitzar aquest tipus d'esdeveniments.

Durant tots aquests dies, milers de potterheads (com es coneix els fans de la saga) han anat desfilant per gaudir de tota mena d'activitats, com lectures i reunions per debatre apassionadament sobre una saga que ha venut milions de llibres arreu del món i que s'ha convertit en tot un èxit de masses encara més gran gràcies a les seves adaptacions cinematogràfiques , amb Daniel Ratcliffe i Emma Watson, entre altres actors, donant vida als mags.

A QUINA CASA VAS?

Una de les grans activitats que s'ha pogut (i encara avui es pot) fer a Barcelona és participar en el procés de selecció per a una de les 4 cases de Hogwarts ( Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw i Slytherin ).

Això, igual que passa a les novel·les ia les pel·lícules, es fa a través del Barret Seleccionador , que és capaç de bussejar a les ments dels i les joves aspirants i determinar cap a on s'han d'encaminar.

Les fans de la saga també podran gaudir de passejades en recreacions fidels de l'escombra Nimbus, la que munta Potter als trepidants partits de quidditch en què defensa l'escarlata i el daurat de la casa de Gryffindor.

SUPERAR ELS 8.000 ASSISTENTS

Aquestes últimes hores de celebració han de ser l'empenta definitiva, o això esperen els organitzadors, per superar el gran èxit que va ser el Harry Potter Book Day de l'any 2022, durant el qual 8.000 fanàtics de la saga de totes les edats, mags, bruixes, elfs i criatures màgiques diverses es van deixar caure per Barcelona i van participar, com a mínim, en una de les activitats organitzades.

Així, esperen que, faci el temps que faci (les Galeries Maldà estan a cobert, de manera que la pluja realment no és una amenaça), els potterheads acudeixin en massa al Gòtic de Barcelona per acabar de gaudir apassionadament d'aquestes jornades.

Està previst que un cop s'acabin les activitats, els organitzadors facin un balanç final d'assistents per posar punt final a aquestes 2 setmanes en què la capital de Catalunya s'ha pogut transportar al món de fantasia de Potter on tot és possible.