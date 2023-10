rescatembarcelona

La comunitat barcelonina ha experimentat un sentiment d'enuig profund després del recent episodi al metro, quan un grup d'individus van perpetrar actes de vandalisme.

Aquests individus, la consideració dels quals varia entre grafiters i vàndals, van deixar la seva empremta en un vagó del metro amb pintades que van afectar la propietat pública. Les xarxes socials continuen sent un reflex de la indignació de la ciutadania, tant davant d'aquests incidents com davant de la resposta de les autoritats. Els comentaris en línia no s'han fet esperar, evidenciant la frustració de diversos sectors a la comunitat.

Alguns dels comentaris inclouen: "No són grafiters, els grafiters fan art. Aquests embruten", cosa que subratlla la diferència entre el graffiti artístic i els actes de vandalisme.

Un altre comentari va assenyalar: "Les façanes de Barcelona estan gairebé totes vandalitzades", cosa que destaca l'impacte a l'entorn urbà.

Mentre que alguns ciutadans argumenten que incidents com aquest subratllen la necessitat d'una seguretat més gran al metro, altres han reflexionat sobre la responsabilitat de la comunitat en l'elecció dels seus representants. Un comentari deia: "Teniu el que voteu. Poc passa... cal ser més intel·ligents quan voteu", insinuant que la manca d'acció contra actes vandàlics podria ser deguda a decisions polítiques.

La conversa en línia sobre aquests incidents és diversa i reflecteix la preocupació de la comunitat. Mentrestant, s'espera que les autoritats prenguin mesures per prevenir futurs actes de vandalisme al transport públic, i la discussió sobre l'equilibri entre l'art urbà i el dany a la propietat pública continua sent un tema candent a Barcelona.