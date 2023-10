Una parella de la Guaria Urbana al centre de Barcelona/ @CatPress

Al centre de la ciutat i en coordinació amb la resta de cossos de seguretat presents es comença a notar la presència de mes efectius de la Guardia Urbana als carrers. Quelcom que ha cridat l'atenció dels veïns.

La guerra entre Hamàs i Israel, les manifestacions arreu del món, i també els atacs terroristes consumats a França i Bèlgica els darrers dies han obligat les policies a prendre mesures i a Barcelona el regidor de Seguretat, Albert Batle está molt pendent de tot l'operatiu desplegat a la ciutat comtal.

Hi ha una major proactivitat en les vigilàncies en llocs crítics, més escorcolls i identificacions en tota Barcelona i la intel·ligència policial mantenen una escolta activa i un ciberpatrullatge reforçat per poder detectar, de manera preventiva, radicalitzacions i propaganda que pugui derivar en una acció de caràcter violent. D’ençà de les crides a aquesta “gihad global” i l’acció terrorista de Hamàs, s’ha detectat un increment de volum de propaganda, produïda a l’estranger.



A Catalunya precoupen sobretot “els llops solitaris”, que en l’argot policial també són coneguts com a “actors solitaris” o “terroristes solitaris”. Gent radicalitzada, sense estructura que no necessiten una gran logística més enllà de l’oportunitat de fer mal en nom del grup terrorista al qual s’han sumat. Els atacs poden ser de molt fàcil execució, sigui amb armes blanques, a l’abast de tothom, o fins i tot amb vehicles, també fàcils d’aconseguir. L’ús d’armes de foc, o d’armes de guerra, no son tan fàcils de poder-les aconseguir.



Es fan seguiments digitals, ciberpatrullatge i també seguiments físics a diverses persones a Catalunya, si bé la Comissaria General d’Informació no ha revelat el nombre exacte de persones que estan sota el radar policial per la seva perillositat extremista.

A més d’aquests llops solitaris, també están els “inestables” que també són un perill per aquesta complicada capacitat de ser detectats en la fase de prevenció i que poden ser molt letals, perquè no mostren signes de radicalització. Per altra banda, els Mossos creuen que el perill d'un atac coordinat i organitzat amb una cèl·lula terrorista és molt més baix que patir l'atac d'un d'aquest tipus de terroristes solitaris.

TOTS ELS COSSOS DE SEGURETAT HAN AUGMENTAT LES MESURES DE SEGURETAT



En coordinació tots els cossos de seguretat han augmentat les mesures de seguretat, resposta i protecció de diversos punts del país, sobretot a la ciutat de Barcelona, per evitar atacs terroristes arran de l’escalada de violència que s’ha registrat a Israel després de l’atac terrorista a gran escala de Hamàs del passat 7 d’octubre.

S’ha ordenat millorar les mesures de seguretat a les dependències policials d’arreu del país, sabent que la policia és també un dels objectius d’aquest tipus de terrorisme de caràcter gihadista.

També s'ha intensificat la protecció de consolat d’Israel però també de les sinagogues i d’altres consolats de països aliats d’Israel com França i els Estats Units i escoles internacionals.

També s'ha augmentar la vigilància i la protecció de llocs concorreguts, com l’estació de Sants o altres estacions de transport públic, l’aeroport del Prat, la Sagrada Família o l’Estadi de Lluís Companys, on juga el FC Barcelona.

S’ha demanat que els agents siguin més proactius i que es facin més identificacions i escorcolls de les persones que accedeixen i transiten per aquestes instal·lacions.