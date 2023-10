Arxiu - L'alcaldessa de Barcelona i candidata de BComú a la reelecció, Ada Colau, aplaudeix durant el seguiment de la jornada electoral a la seu de BComú, a 28 de maig de 2023, a Barcelona, Catalunya (Espanya)

L'alcalde de Barcelona , Jaume Collboni, està fent marxa enrere a algunes de les apostes de l' urbanisme tàctic de l'exalcaldessa Ada Colau després de constatar que no han estat efectives. El nou alcalde va començar per treure l'ampliació de la vorera del carrer Pelai, repetint l'espai i tornant-lo a destinar a aparcament de bicicletes , motos i autocars .

Ara ha arribat el torn d'una zona del Poble-Sec que es va transformar només fa sis mesos. Es tracta de l'entorn escolar situat al carrer Bòbila, on es va tallar el trànsit buscant que fos una zona més segura . Tot i això, l'efecte ha estat just el contrari: l'allunyament dels cotxes ha provocat que arribin nous inquilins a la plaça, concretament persones incíviques que fan botellón i tenen contínues baralles. En aquest sentit, l'entorn escolar que es volia pacificar ha acabat sent més insegur que mai.

Zona pacificada del Poble-sec - Captura de pantalla de l'emissió de Betevé

Segons han explicat els veïns, els incívics que han arribat al carrer provenen de la plaça Doctor Pere Franquesa , a escassos 10 metres, un lloc on solen ser habituals els botellons. En pacificar-se el carrer Bòbila , els que abans feien botellón a la plaça es van moure cap aquí. "Estaven més còmodes, no n'hi ha més", sentencia un veí .

Ara, els veïns que baixen al carrer presumptament pacificat han d'esquivar ampolles d'alcohol i pots d'òxid nitrós , el gas del riure . Fins i tot van trobar un ganivet en una de les jardineres que s'han col·locat a l'entrada de l' escola .

Dijous el districte informarà els veïns sobre el nou full de ruta. El pla de l'Ajuntament de Barcelona és que els cotxes tornin a circular pel carrer, allunyant els incívics que l'han ocupat els darrers mesos, encara que es podria restringir a les hores puntes - quan surten o entren els estudiants de l'escola Sant Francesc Xavier -. Cal recordar que la suposada pacificació d'aquest carrer va costar, al seu moment, 50.053 euros, que s'han llençat literalment a les escombraries perquè els veïns trobin una pau en la convivència col·lectiva del barri.