Autobús / TMB

En el marc de les polítiques d'igualtat de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) s'ha fet una convocatòria per ampliar la borsa actual de conductors i conductores dels autobusos de TMB en 350 professionals amb una reserva de quota del 40% per a dones. La convocatòria, que es pot consultar al web de TMB permetrà augmentar el percentatge de dones dins del col·lectiu de personal de conducció a la xarxa de bus de TMB que actualment és de gairebé un 10 % del total. Fins al 31 d’octubre es poden enviar les convocatòries per a la que suposarà una de les contractacions de personal més gran de la història de TMB.

La presidenta de TMB, Laia Bonet, ha reivindicat "la necessitat de seguir impulsant el talent femení" i ha destacat que aquesta convocatòria se suma a la incorporació de 240 professionals del passat juny. Bonet ha recordat que en aquella ocasió un 26% de les noves incorporacions ja van ser dones i ha recalcat que a TMB “seguim incorporant talent femení a un sector masculinitzat, un fet que representa un avenç important per a la companyia i per a la societat”.

Aquesta és una de les accions que estableix el Pla d'Igualtat de Bus que té com a objectiu principal assegurar la igualtat de tracte i d’oportunitats i prevenir qualsevol mena de discriminació per raó de gènere que es pugui produir. Aquesta convocatòria, que ha anat acompanyada d’una campanya als perfils de xarxes socials de TMB, permetrà incrementar el nombre de professionals de la conducció de bus de TMB que es quedaran a la borsa de treball per incorporar-se quan les necessitats del servei ho requereixin.