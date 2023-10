@EP

L'oposició a l' Ajuntament de Barcelona ha tombat definitivament aquest divendres les ordenances proposades pel govern de Jaume Collboni (PSC), inclosa la taxa de terrasses, que s'ha votat per separat i no ha tingut els suports necessaris per aprovar-se.

Tots els grups de l'oposició (Junts, BComú, ERC, PP i Vox) han votat en contra de les ordenances, excepte el govern municipal (PSC), mentre que la taxa de terrasses ha rebut el suport de PP i Vox, a més de els socialistes, però no ha estat suficient perquè prosperi.

En no aprovar-se les ordenances ni en comissió ni al ple, el projecte decau i ja no es poden tramitar perquè entrin en vigor l'1 de gener, de manera que es mantenen les quotes vigents.

D'aquesta manera, la taxa turística no s'aplicarà a creuers de curta estada ia pisos turístics (que plantejaven pujar fins als 4 euros) i, en el cas de la taxa de terrasses, decau la bonificació del 75% vigent fins ara.

ESQUIVAR LA TAXA DE TERRASSES DEL 2020

El tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, ha anunciat que es reunirà amb el Gremi de Restauració per buscar una solució que permeti esquivar les quotes del 2020 (que no es van arribar a aplicar per la pandèmia) després de l'acord a què van arribar per eliminar la bonificació i aplicar una taxa progressiva en funció del nombre de taules.

En aquest sentit, Junts ha ofert al govern de Collboni convocar un ple extraordinari fins al 7 de novembre per prorrogar la bonificació un any més i ha recordat a l'alcalde que ells no poden “regalar els vots a canvi de res”.

"NO S'ACABA RES, TOT TORN A COMENÇAR"

Valls ha retret als grups falta de responsabilitat, considera que el seu 'no' ha estat un vot polític --especialment el de Junts i BComú per voler entrar al govern municipal, segons ell--, i ha defensat la voluntat de continuar dialogant : "Avui no s'acaba res, avui tot torna a començar".

El regidor de Junts Ramon Tremosa ha respost a Valls: "Nosaltres ja venim plorats de casa", i ha justificat el vot en considerar que el govern municipal no ha acceptat cap de les peticions que els va fer, inclosa la rebaixa del 2% de l'IBI .

"UNA AUTÈNTICA REPROVACIÓ" A COLLBONI

Per als comuns, que no s'hagin aprovat les ordenances "cal llegir com una autèntica reprovació" Collboni i el seu govern, i el seu portaveu, Jordi Martí, ha insistit que es tracta d'un fracàs de l'executiu.

El líder d'ERC, Ernest Maragall, ha defensat el vot contrari amb consciència i convicció --ha dit--, i ha constatat la "soledat del govern", amb què ha lamentat que la ciutat perd.

La regidora del PP Àngels Esteller ha titllat el debat de les ordenances com "un foc creuat entre el govern, Junts i BComú per veure qui entra" al govern, i ha defensat que els 'populars' han actuat amb responsabilitat.

El líder de Vox a Barcelona, Gonzalo de Oro-Pulido, ha tornat a lamentar que les ordenances no inclouen "ni una sola baixada de taxes i impostos", ha retret la falta de negociació, i ha justificat el seu 'sí' a la taxa de terrasses pel suport al sector.