Les entitats propalestines se seguiran mobilitzant a Catalunya "mentre duri la massacre" a Gaza. EP

Unes 1.200 persones, segons la Guàrdia Urbana de Barcelona, s'han concentrat aquest diumenge a la tarda a la plaça Sant Jaume davant de la Generalitat i l'Ajuntament sota el lema 'Davant l'atac terrestre a Gaza'.

Els participants de la concentració propalestina organitzada per la Comunitat Palestina a Catalunya i Prou Complicitat amb Israel han entonat càntics com 'No és una guerra, és un genocidi' o 'Gaza, no estàs sola' mentre portaven banderes palestines, a més de guardar un minut de silenci.

A l'acte hi han assistit representants dels comuns com l'exalcaldessa de Barcelona i el líder de BComú a l'Ajuntament, Ada Colau; la presidenta d'En Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach, i el diputat de Sumar i dirigent d'En Comú Podem, Gerardo Pisarello.

CONTINUARAN LES MOBILITZACIONS

El portaveu de Comunitat Palestina a Catalunya, Salah Jamal, ha avisat aquest diumenge que les entitats propalestines se seguiran mobilitzant a Catalunya "mentre duri la massacre" a Gaza.

"No tenim més remei que protestar. És l'única arma que tenim", ha explicat el portaveu durant la concentració 'Davant l'atac terrestre a Gaza' que s'ha celebrat a la plaça Sant Jaume de Barcelona i en 53 municipis catalans més de forma simultània.

Ha assenyalat les xifres registrades a Gaza, que han superat els 8.000 morts i ha criticat que "3.000 són nens".

"EXIGIR MESURES CONTUNDENTS"

La membre de l'entitat Prou Complicitat amb Israel Alys Samson ha dit que la concentració serveix “per exigir mesures contundents per part de les institucions”.

Demana que el Govern "deixi de considerar Israel com una regió estratègica on invertir" i que l'Ajuntament de Barcelona trenqui el seu agermanament amb Tel Aviv.

L'activista ha destacat que hi ha un "divorci entre els carrers i les institucions" i ha assenyalat les últimes per actuar de manera més contundent en el cas de la guerra a Ucraïna.