Foto: Aigües de Barcelona

La segona tinenta d’alcaldia de Drets Socials, Cultura, Educació i Cicles de Vida de l’Ajuntament de Barcelona, Maria Eugènia Gay, i el conseller delegat d’Aigües de Barcelona, Felipe Campos, han signat la renovació del protocol per afrontar l’emergència en l’àmbit de la pobresa energètica. L’objectiu del protocol és fixar el procediment per garantir el subministrament d’aigua a qui no la pugui pagar per manca de recursos econòmics.

La renovació d’aquest conveni dona continuïtat al protocol signat el 2018 entre Aigües de Barcelona i l’Ajuntament per combatre l’emergència en l’àmbit de la pobresa energètica, i a la col·laboració iniciada el 2012 amb la signatura del conveni per a l’aplicació del Fons de Solidaritat al municipi.

Gay ha destacat que, “amb aquesta col·laboració, marquem un pas important en la nostra missió comuna de lluitar contra la pobresa energètica i fer de Barcelona una ciutat més justa i sostenible”. La tinenta d’alcaldia també ha afirmat que “estem compromesos a no deixar a ningú enrere, assegurant que totes les persones, independentment de la seva situació econòmica, puguin gaudir dels avantatges de l'energia segura i sostenible.”

Per la seva banda, Campos ha mostrat la seva satisfacció per la renovació de l’acord, “que s’emmarca en el compromís ferm amb la millora de la qualitat de vida de les persones del territori on operem, en especial, les que més ho necessiten”. En aquest sentit, ha reforçat el paper clau de la col·laboració publicoprivada “per tal d’encarar els reptes actuals i impulsar iniciatives i projectes d’impacte social, que ens permetin avançar cap a una societat més justa i sostenible”.

El document estableix que Aigües de Barcelona ha de sol·licitar a Serveis Socials de l’Ajuntament un informe de valoració de la situació d’exclusió residencial, per garantir l’aigua a tothom qui ho necessita. Aigües de Barcelona no pot procedir a la suspensió del subministrament si l’informe de Serveis Socials indica que es tracta d’una persona o unitat familiar vulnerable (els supòsits que estableix la Llei 24/2015). Finalment, l’empresa es compromet a formalitzar un contracte de subministrament d’aigua a les famílies sense dret d’ús sobre l’habitatge si l’Ajuntament el sol·licita, i garantir així que les famílies en situació de vulnerabilitat social o econòmica puguin accedir al servei bàsic de l’aigua.