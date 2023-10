El director de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Samuel Reyes / @EP

El director de l' Agència Catalana de l'Aigua (ACA) , Samuel Reyes , ha afirmat que "és possible que es pugui avançar l'entrada" a l'estat d'emergència per sequera a Barcelona, que està previst per al desembre, encara que insisteix que shaurà danalitzar.

Ho ha dit aquest dimarts en roda de premsa després de la reunió de la Comissió Interdepartamental de la Sequera, després de ser preguntat per si es preveu avançar l'emergència a Barcelona, cosa que limitaria el consum a 200 litres per habitant i dia, i el que ha dit que, encara que encara no es pot preveure, els nivells de pluviometria estan "en mínims històrics".

Ha apuntat que els mesos de setembre i octubre han estat "tan pèssims" a nivell de pluges que és possible que es declari l'emergència per sequera a Barcelona abans que s'acabi aquest any.

"És pràcticament inevitable no entrar en emergència aquest 2023", i ha avançat que es podria produir a finals de novembre, segons les previsions de què disposa l'ACA.

Preguntat per què cal fer per evitar l'entrada en emergència per sequera, Reyes ha assegurat que s'està ajudant els ajuntaments a captar aigües subterrànies, i ha cridat també la responsabilitat de la ciutadania.

Per la seva banda, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha insistit que la situació de sequera a Catalunya "no només no ha millorat els últims mesos, sinó que ha empitjorat moltíssim", i ha cridat la ciutadania a ser responsables amb el consum de laigua.

"Cadascun de nosaltres, a títol individual, hem de ser conscients. Cada gota suma i ha arribat el moment que siguem plenament conscients i tancar l'aixeta", ha afegit.

ACTIVITATS I CONSUMS

Reyes ha insistit que el Pla de Sequera intenta garantir el proveïment a la població "amb el mínim impacte per a la indústria", tot i que ha apuntat que algunes activitats econòmiques han vist reduïts els seus consums.

També ha informat que els darrers dos anys s'han produït "més de 260 hectòmetres" cúbics d'aigua a Catalunya a través de les tècniques de regeneració i dessalació i dels pous.

Preguntat per si està a favor de les reduccions de pressió de l'aigua o dels talls, Reyes ha indicat que l'ACA "no gestiona els proveïments", ja que ho fan els operadors dels ajuntaments.

Ha dit que té constància que alguns operadors com Aigües de Manresa o Aigües de Barcelona han fet proves per veure “què passaria si la sequera anés molt a pitjor”, i de moment Reyes ha aportat per les reduccions de pressions per disminuir els consums .