Foto: Aj. de Barcelona

Les declaracions institucionals són, segons diu l'Ajuntament de Barcelona a la seva pàgina web , "manifestacions de fets o idees que voluntàriament realitza l'Ajuntament de Barcelona, especialment als mitjans de comunicació sobre algun tema d'interès municipal".

Segons diu la normativa actual, perquè aquestes prosperin requereixen de la unanimitat de totes les forces representades al Ple municipal... cosa que en ocasions provoca que algunes d'aquestes siguin vetades per algun dels partits.

En aquesta legislatura, amb el PSC i Jaume Collboni a l'alcaldia, però, encara no se n'ha fet cap; l'última es va fer al març d'aquest any, i tenia com a temàtica la preservació dels establiments comercials emblemàtics .

El 18 d'octubre passat, Esquerra Republicana va anunciar que ha aconseguit "forçar el debat per acabar amb l'actual dret de veto que té Vox a la tramitació de declaracions institucionals". Els republicans van lamentar que aquesta formació, que té 2 regidors des de les darreres eleccions municipals, "ha evitat que Barcelona aprovi un posicionament oficial a favor dels drets de la gent gran o de l'avortament lliure", va explicar la republicana Elisenda Alamany.

S'EMPORTARÀ AL PLE DE NOVEMBRE

Aquest punt, doncs, serà un dels que es tractaran al Ple del mes de novembre; igual que va passar a la Junta de Portaveus, tant Esquerra Republicana com els diputats de Trias per Barcelona votaran a favor d'aquest canvi. Això faria que 16 regidors donessin suport al canvi de la normativa.

"Són l'instrument per vehicular el sentit comú de la veu de Barcelona a tot arreu i ens serveixen també per manifestar públicament el posicionament de la ciutat", va explicar Alamany.

En la mateixa línia es van pronunciar des de Trias per Barcelona, que a la sessió del dia 18 passat va votar favorablement a aquesta modificació del reglament. El seu regidor-portaveu, Jordi Martí Galbis, assegura que es tracta d'"una revisió necessària" i que s'han de poder "fer declaracions sense unanimitat, però amb una majoria qualificada".

A la votació, tant el PSC com els regidors de Barcelona a Comú es van abstenir; ambdues formacions, combinades, sumen 19 regidors.

Jordi Martí Grau , de Barcelona a Comú, va argumentar la seva abstenció dient que les declaracions institucionals "parla la institució en un sentit unànime", de manera que "està parlant l'Ajuntament". Ha admès que "en una societat cada vegada més polaritzada costa més trobar la unanimitat", tot i que ha dit que "hem de lluitar per aconseguir-la".

En contra s'han mostrat, de manera oberta, PP i Vox . Juan Bautista Milián , portaveu dels populars, va argumentar el no al canvi dient que les declaracions són "actes amb certa solemnitat que han de representar tothom" i va dir que "el període en què es van poder aprovar per majoria va ser un error ", mostrant-se partidari de "mantenir la unanimitat".

Podeu veure el vídeo del debat entre les forces de l'Ajuntament sobre aquesta temàtica a continuació.