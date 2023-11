Aquestes xifres s'han comptabilitzat amb motiu del dia de Tots Sants. EP

Unes 93.000 persones han visitat els nou cementiris de la ciutat de Barcelona entre dissabte al matí i aquest dimecres a les 18.00, amb motiu del dia de Tots Sants.

Es preveu que hi continuï havent visites als cementiris de Barcelona aquest any per Tots Sants fins al diumenge 5 de novembre, han informat fonts municipals.

Aquesta xifra coincideix amb la registrada el 2022, quan van ser uns 92.700 els visitants que van acudir als cementiris de la ciutat en les mateixes dates.