El Sindicat Unificat de Policia (SUP) i l'Associació Unificada de Guàrdies Civils (AUGC) han anunciat una mobilització per al proper 10 de novembre en suport als 45 agents de les forces de seguretat que enfronten processos legals en relació amb la seva actuació. octubre. A més, expressaran el seu descontent amb els acords aconseguits entre el president del Govern, Pedro Sánchez, i els partits independentistes catalans.

En un comunicat conjunt, el SUP i l'AUGC critiquen allò que consideren un tracte institucional perjudicial, al·ludint al context de les negociacions per a la investidura del president socialista. Això inclou la possibilitat duna amnistia per als líders sobiranistes involucrats en el procés independentista. Segons els sindicats, senten que estan sent utilitzats com a fitxes en aquestes converses i que la Policia Nacional i la Guàrdia Civil estan perdent influència i presència a Catalunya a causa de la intenció de restar competències i expulsar els agents d'aquestes forces de seguretat de la Comunitat autònoma.

El SUP i l'AUGC denuncien que els agents van complir ordres governamentals per restaurar l'ordre constitucional durant l'1 d'octubre, arriscant-ne la integritat física en el procés. Ara, acusen el Govern central de buscar amnistiar els que van trencar l'Estat de Dret, cosa que consideren un intent de condemnar i deshonrar els policies i guàrdies civils que van actuar amb professionalitat aquell dia.

Les dues organitzacions expressen el seu descontentament amb el contingut del pacte entre l'Executiu i ERC, que, al seu parer, condueix al desmantellament de la seguretat ciutadana a Catalunya. Esmenten la negació del complement de Zona d'Especial Singularitat, el lliurament d'immobles de l'Estat a la Generalitat de Catalunya (cosa que afectarà edificis de Policia i Guàrdia Civil) i la manca de compliment dels compromisos d'equiparació salarial amb els Mossos d' Esquadra.

En resposta a aquesta situació, el SUP i l'AUGC han anunciat la seva intenció de dur a terme una concentració el 10 de novembre a les portes dels jutjats de Barcelona, on expressaran el seu rebuig a l'acord assolit i mostraran suport als 45 membres de la Policia i Guàrdia Civil involucrats en aquest assumpte.