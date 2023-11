Fotografia d'arxiu de Tomorrowland

Barcelona serà la ciutat escollida pel festival de música electrònica Tomorrowland per estrenar mundialment una nova experiència immersiva. Segons un comunicat oficial, s'ha anunciat que "The Great Library of Tomorrow" estarà disponible per ser experimentat a l'espai immersiu d'Aribau a partir del 15 de desembre.

Aquest espectacle submergirà els espectadors al màgic univers d'un dels festivals més icònics del món, dissenyat pel seu talentós equip creatiu. A través d'un món ple de meravelles, art i tecnologia, aquesta iniciativa permetrà explorar diversos mons i temes, des del World of the Great Tree fins al Realm of Melodia. El festival posarà a la venda les primeres entrades anticipades aquest proper dilluns al migdia.

El festival ha detallat que aquest espectacle immersiu brindarà l'oportunitat de presenciar com les històries de Tomorrowland prenen vida. La producció permetrà que els assistents se submergeixin en les temàtiques que any rere any es presenten al festival. Aquest enfocament oferirà una nova manera d'explorar moments icònics de la història de Tomorrowland i submergir-se en mons virtuals mai abans vista.

L'experiència tindrà una durada d'una hora i es durà a terme en espais que abasten més de 1.000 metres quadrats, amb diverses instal·lacions d'art digital, per explorar característiques, valors i elements fonamentals del festival.