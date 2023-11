Treballadors de Bicing en una protesta. Foto: Europa Press

Si no hi ha un acord, el pròxim dimarts 14 de novembre la plantilla de Bicing, el sistema de bicicletes públic de Barcelona, farà vaga. El passat dijous 2 de novembre els sindicats amb representació a la companyia (Comissions Obreres i la CGT) van emetre un comunicat conjunt anunciant l'inici de les aturades i les mobilitzacions per a la meitat del mes.

Actualment a la plantilla de l'empresa hi ha 150 treballadors (els sindicats apunten que fa temps era una mica més àmplia), i segons expliquen els seus representants, exigeixen "unes condicions salarials i socials justes que dignifiquin la professió i que garanteixin un servei de qualitat per a tota la ciutadania".

També reclamen un conveni de 5 anys (l'actual està a punt d'expirar) que "compensi l’encariment de la vida amb la pujada dels aliments, de les hipoteques, del transport".

Núria Beltri, de CCOO, explica a Catalunya Press que espera que "les parts vulguin negociar", quan falta tot just una setmana per a les primeres mobilitzacions i aturades, fixades per al dimarts 14 a quarts d'11 del matí a la plaça de Sant Jaume, davant dels edificis de l'Ajuntament i de la Generalitat.

La responsable sindical explica que, ara per ara "el Departament de Treball no ha donat resposta a la proposta de mediació que hem fet" (presentada també el passat dijous 2). Les parts que haurien de seure en la taula en els pròxims dies són l'empresa Pedalem Barcelona (qui gestiona el Bicing), Barcelona Serveis Muncipals (BSM) i l'Ajuntament de la capital de Catalunya, que és qui fa la concessió del contracte.

"Pensem que abans del dia 14 hi ha d'haver gestos per part d'ells, si no ho fan demostraran que no volen negociar", apunten els representants de la plantilla.

QUATRE REUNIONS FINS AL TRENCAMENT DE LES NEGOCIACIONS

Les converses, segons Beltri, entre les parts van arrencar a principis del passat mes de setembre (ja amb el socialista Jaume Collboni a l'alcaldia); plantilla i responsables de l'empresa gestora del Bicing s'haurien trobat en fins a quatre ocasions per abordar les reivindicacions dels treballadors.

Després d'aquestes trobades, que els sindicats consideren "infructuoses", les negociacions "es van trencar" i es va arribar a l'escenari de la convocatòria de les aturades. Tant CCOO com CGT van denunciar "la intransigència de l’empresa davant les justes reivindicacions" de la plantilla.

Més enllà de l'acció prevista a Sant Jaume per al dimarts 14, estan previstes mobilitzacions l'endemà, el dimecres 15, a les 10:30 del matí a la seu de BSM (al número 66 del carrer Calàbria) i el dijous 15, també a les 10:30, i novament a la plaça de Sant Jaume.