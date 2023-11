Taxis a Barcelona / @EP

Barcelona patirà una aturada total del servei dels taxis aquest dimecres des de les 10.00 hores fins a les 12.00 hores amb l'objectiu d'homenatjar el taxista que va morir diumenge passat després d'una discussió de trànsit amb un motorista.

El portaveu d'Élite Taxi, Tito Álvarez, va anunciar aquest dimarts l'aturada simbòlica. El recorregut començarà a la Gran Via, des del carrer Bailén fins al carrer Entença; ia Passeig de Gràcia des del carrer Rosselló fins a la Gran Via.

"Un cop tinguem tots els taxis en posició, ens dirigirem cap al Passeig de Gràcia entre plaça Catalunya i Gran Via, a la font, on rendirem homenatge al nostre company assassinat", afegia.

També ha concretat que només s'atendran serveis urgents, perquè no volen que “aquesta tragèdia quedi impune”, i ha assegurat que arribaran fins al final perquè es faci justícia, en les paraules.

A més, també ha afegit que es lliuraran crespons negres perquè es col·loquin a les antenes dels taxis, "com a senyal de dol i respecte a un dels nostres".

MORT DEL TAXISTA

El taxista va morir diumenge passat després de ser presumptament agredit divendres a la matinada, moment en què van ingressar el taxista en estat crític en un centre hospitalari i es van iniciar les actuacions com un delicte de lesions, deixant el motorista en llibertat després de declarar davant el jutge el dissabte.

Des de la mort del taxista diumenge, "les circumstàncies canvien completament perquè no mor per cap patologia prèvia, sinó per les greus lesions causades per l'agressor".

"Tenim claríssim que no hi havia intencionalitat de matar-lo, encara que el va colpejar amb un sol cop amb un guant de moto, i per això hi ha intencionalitat d'agredir", afegia Tito Álvarez.

SOL·LICITEN INGRÉS IMMEDIAT A LA PRESÓ

Des d'Elit Taxi han sol·licitat l'ingrés immediat a la presó del presumpte agressor i que el jutge li imputa un delicte d'homicidi mitjançant dol eventual, amb una pena de 10 a 15 anys.

"Defensarem el seu honor fins a les últimes conseqüències, presentant-nos en tot el procediment penal com a acusació particular. A Barcelona s'ha comès un acte criminal contra un company i l'autor està en llibertat", ha conclòs.

Ha volgut enviar un missatge tranquil·litzador als taxistes que viuen situacions de molt estrès a la carretera, ja que la gent està més agressiva i envaeixen els seus carrils, i ha recomanat als conductors del sector que "si hi ha alguna picada no surtin del cotxe" .