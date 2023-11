@EP

Élite Taxi han realitzat un tall de trànsit el centre de Barcelona aquest dimecres des de les 10 fins a les 12 hores a Barcelona per homenatjar el taxista mort diumenge --després d'una discussió de trànsit amb un motorista-- en què han participat 700 taxis , segons dades de la Guàrdia Urbana de Barcelona.

Una columna de cotxes aparcats han tancat la Gran Via des del carrer Bailén fins al passeig de Gràcia i cap a les 11.30 hores els taxistes s'han concentrat al passeig de Gràcia amb el carrer Casp per retre homenatge al seu company.

Durant l'acte, el portaveu d'Élite Taxi, Tito Álvarez, ha explicat que les mobilitzacions d'aquest dimecres han de servir per fer "reflexionar" els taxistes i el conjunt de la societat.

A l'acte també hi ha intervingut la família del mort --que es deia Carlos--, que ha agraït públicament el suport del sector després dels fets i ha demanat respecte.

Els concentrats han fet un minut de silenci i han llançat uns globus negres i grocs --els colors que representen el sector-- al cel.

"CONVIURE EN UN ESPAI CADA VEGADA MÉS PETIT"



"No hem vingut aquí a picar ningú", ha remarcat Álvarez sobre el presumpte agressor i ha valorat textualment que no es pot perdre la vida per una cosa tan absurd com una discussió.

Ha analitzat que la gent cada cop està més nerviosa perquè cal "conviure en un espai cada vegada més petit" i ha advertit els taxistes que no han de perdre els nervis a la carretera.

Sobre la víctima, Álvarez ha explicat que Carlos es va mudar de Madrid a Barcelona perquè se sentia "molt identificat" amb les reivindicacions del sector del taxi barceloní contra Uber.

MORT DEL TAXISTA



Els fets van passar divendres a la matinada, moment en què van ingressar el taxista en estat crític en un centre hospitalari i es van iniciar les actuacions com un delicte de lesions, i van deixar el motorista en llibertat després de declarar davant el jutge dissabte.

Després de la mort del taxista diumenge, Élite Taxi ha sol·licitat l'ingrés immediat a la presó del presumpte agressor i que el jutge li imputa un delicte d'homicidi mitjançant dol eventual, amb una pena de 10 a 15 anys.

Álvarez ha detallat que aquest dimarts Élite Taxi ha acudit al jutjat per presentar-se com a acusació particular a la causa.