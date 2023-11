Manifestants a la plaça Artós de Barcelona contra l'amnistia als investigats del 'procés' - LORENA SOPENA

Unes 150 persones es manifesten aquest dijous en contra de l'amnistia i del pacte entre PSOE i Junts per a la investidura a la plaça Artós de Barcelona .

La concentració, anunciada pel col·lectiu 'Los de Artós', s'ha iniciat cap a les 19 hores, i cap a les 19.30 s'han desplaçat guiats per la pancarta 'Espanya no es ven, es defensa' en direcció a la Delegació del Govern de Catalunya , on està prevista una concentració a les 20 hores.

Els manifestants han tallat al seu pas la Via Augusta a crits de 'Puigdemont a presó' i 'No ens enganyen, Catalunya és Espanya'.