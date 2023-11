Maragall i Alamany, en un acte del partit. Foto: ERC

Ernest Maragall deixarà de ser el líder del grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona abans que finalitzi aquest mandat, el maig del 2027. Així ho ha confirmat, aquest divendres 10 de novembre, en una roda de premsa la número 2 dels republicans al consistori , Elisenda Alamany, qui precisament el rellevarà com a cap de llista de la formació.

"És natural i cau pel seu propi pes, que (Ernest Maragall) no estarà a l'ajuntament aquests quatre anys, que no seguirà i que les regnes les agafarà la següent persona que era a la llista, que en aquest cas sóc jo", ha assegurat.

El líder republicà, per tant, no estarà 4 anys més als Plens, i per això queda per veure en quin moment s'obrirà una "nova etapa" sota la direcció d'Alamany.

Un dels motius que haurien motivat precisament aquest canvi de lideratge serien els mals resultats que va obtenir la formació a les darreres eleccions municipals, on va ser la quarta força més votada i va obtenir 5 regidors.