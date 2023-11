L'Ajuntament de Barcelona dóna resposta a unes "dades d'ús que són realment històriques", segons declaracions de la tinenta d'alcalde de Mobilitat, Laia Bonet. EP

L'Ajuntament de Barcelona ampliarà la flota del Bicing amb 1.000 noves bicicletes elèctriques i 74 estacions més el 2024 per donar resposta a unes "dades d'ús que són realment històriques", ha explicat la tinenta d'alcalde de Mobilitat, Laia Bonet, en una roda de premsa.

La inversió de l'Ajuntament serà de 2,8 milions d'euros i augmentarà el nombre de bicicletes elèctriques, que es fan servir en un 70% dels viatges, fins a les 5.000, amb un total de 8.000 unitats comptant les mecàniques.

Amb la incorporació de 74 estacions, Bonet ha assegurat que el govern municipal està "absolutament compromès amb el creixement de l'ús de la bicicleta a la ciutat" i que el Bicing és la millor porta d'entrada, per això volen que arribi a tot arreu.

Així, per primer cop els barris de la Marina del Prat Vernell (Sants-Montjuïc), Can Caralleu (Sant Gervasi), Montbau i Sant Genís dels Agudells (Horta-Guinardó) tindran per primer cop parades de Bicing, mentre que es reforçaran les zones de més demanda com Eixample i Sant Martí.

L'Ajuntament ha detallat que el servei tancarà el 2023 "amb xifres rècord": 147.000 abonats nous i 18 milions d'usos, amb 60.000 viatges els dies laborables, un 45% més que el 2019.

Sobre la vaga convocada pels treballadors a partir del 14 de novembre, Bonet ha declarat que esperen "que s'arribi un acord aviat".