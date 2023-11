La proposta inclou des de l'establiment d'una comissaria per enfortir la seguretat fins a mesures específiques per abordar la problemàtica del mobiliari abandonat, l'ús de drogues i la manca de resposta a les queixes veïnals. EP

El líder del grup del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona, Dani Sirera, ha fet una crida a l'alcalde Jaume Collboni per implementar un pla de xoc immediat que reverteixi la degradació del barri de Sant Antoni. Aquesta sol·licitud serà presentada durant la propera comissió d'urbanisme, on també s'instarà l'Ajuntament a establir una comissaria fixa o oficina mòbil de la Guàrdia Urbana de Barcelona a l'àrea, cercant de millorar la seguretat dels veïns les 24 hores del dia.

Sirera va expressar la seva preocupació per la situació d'abandó en què es troba el barri, i va evidenciar la negligència en la cura del mobiliari i la presència de brutícia. A més, va denunciar l'ús de l'àrea per a activitats relacionades amb drogues, assenyalant la presència de xeringues i residus en àrees escolars, cosa que considera un risc per als nens.

Davant del que descriu com la manca de resposta del consistori a les constants queixes dels veïns, el president del grup municipal del PP va anunciar l'exigència d'un pla de xoc urgent que abordi la neteja, la il·luminació i el manteniment de Sant Antoni per revertir l'actual situació de degradació.

Sirera també va proposar la retirada d'elements utilitzats per a activitats no autoritzades, com ara fustes utilitzades com a llits improvisats i taules de pícnic. Va criticar el contrast entre les restriccions imposades als comerços i les terrasses i la permissivitat amb l'ús indegut d'aquestes àrees.

Pel que fa a la problemàtica del sensellarisme (persones sense llar), Sirera ha posat èmfasi en la necessitat d'implementar polítiques per abordar aquest desafiament a Barcelona, sense simplement traslladar el problema a altres parts de la ciutat.