L'ampliació oferirà més flexibilitat i simplificació en la gestió dels pagaments fiscals. Els interessats es poden donar d'alta a través de l'Oficina Virtual de l'Ajuntament. EP

L'Ajuntament de Barcelona obrirà a partir del pròxim 15 de novembre i fins al 10 de gener del 2024 un període per donar-se d'alta a la tarifa plana de pagament d'impostos, que inclou com a novetat per al 2024 l'ampliació a les persones jurídiques, i no només les físiques, com fins ara.

Es tracta d'una modalitat de pagament domiciliat que es va crear el 2022 i permet pagar conjuntament tots els tributs de l'any i escollir el nombre de mensualitats on es vol pagar, informa en un comunicat aquest diumenge.

Aquest servei pretén facilitar als contribuents la planificació dels pagaments dels tributs periòdics "d'una forma agrupada i més lineal en el temps", a més de fer una orientació del que caldrà pagar cada any de manera anticipada.

La tarifa inclou tributs com l'impost de béns immobles (IBI), l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) i el preu públic per a la recollida de residus, entre d'altres.

El sol·licitant es pot donar d'alta de la tarifa plana a través del tràmit de l'Oficina virtual de l'Ajuntament i ha de ser titular dels tributs des de l'1 de gener de l'any anterior al fet que demana la tarifa plana.