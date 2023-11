L'atleta catalana Cristina Silva es va destacar en aconseguir la victòria en aquest renovat circuit de 7,7 quilòmetres que va recórrer els principals carrers del centre de la ciutat. EP

Més de 33.000 dones han participat aquest diumenge a la Cursa de la Dona de Barcelona, novena i última prova del circuit 2023 de la Cursa de la Dona Central Lletera Asturiana, on la catalana Cristina Silva s'ha endut la victòria.

El renovat circuit de 7,7 quilòmetres ha portat a la 'marea rosa' per alguns dels principals carrers del centre de la Ciutat Comtal, amb sortida i meta als voltants de l'Arc de Triomf. Després de la cursa a peu, també s'ha celebrat un festival de fitness i aeròbic d'una hora guiat pels millors monitors de Les Mills, Dance Emotion, Ballet Fit i Zumba, i l'actuació musical de Team D'Luxe.

La catalana Cristina Silva s'ha endut el triomf després d'entrar a meta en un temps de 26.47, gairebé mig minut per davant de l'aragonesa Sara Benedí, guanyadora de la Cursa de la Dona Central Lletera Asturiana de Saragossa. Anna Beltrán ha estat tercera amb 27.35.

Abans de la sortida s'ha homenatjat la triatleta paralímpica Eva Moral, bronze a Tòquio 2020 i que ha format part de l'equip Sports Santander, i l'atleta paralímpica Melani Berges, per la seva contribució a l'esport femení ia la societat. "Tòquio va ser un somni complert. Poder viure ara la meva segona experiència amb la meva família serà una meravella. Queda ja menys d'un any per endavant i serà un repte molt difícil tant físicament com mentalment, però als esportistes ens encanten els reptes així que estic preparada", ha indicat Moral sobre el seu bitllet per a París 2024.

"A mi, l'esport m'ho ha donat tot i em sento molt feliç de veure tantes dones avui en aquesta carrera. A més, és crucial que a l'esport paralímpic li donem visibilitat i espero animar que nenes i dones que tinguin qualsevol mena de discapacitat s'animin a fer activitat física perquè és molt important per salut i integració social”, va continuar.

El circuit farà una aportació a l'Associació Espanyola Contra el Càncer de 75.000 euros. Com a novetat aquest any en fer la inscripció també s'ha donat l'opció de donar-los directament la quantitat extra que es vulgui i se seguirà recolzant econòmicament tres fundacions centrades a protegir les dones en diferents àmbits: Wanawake Dona, Fundació GEICAM i Clara Campoamor.

A més, a Barcelona hi ha hagut la possibilitat d'adquirir fins a 50 dorsals 100% solidaris a favor de l'Associació de Dones Ca l'Aurèlia i 100 dorsals igualment 100% solidaris a benefici de Special Olympics. La Z Zurich Foundation aportarà el 50% de la quantitat total que es recapti per a aquest projecte i per a cadascun dels projectes solidaris locals del circuit.

ACNUR, l'Agència de l'ONU per als Refugiats, ha col·laborat amb la Cursa de la Dona perquè més de 30 nenes i dones refugiades i sol·licitants d'asil hi participin de manera gratuïta. Per a aquestes nenes i dones forçades a fugir de guerres, violència o persecució, l'esport és una eina fonamental que en reforça la integració a la societat d'acollida, i que en fomenta el benestar físic i mental. La projecció de la Cursa de la Dona a les diferents ciutats on se celebra permet a més visibilitzar la realitat de les refugiades i sol·licitants d'asil i la seva capacitat de superació i resiliència.

30 dones refugiades més acollides per la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat (CEAR) a Barcelona també han participat a la Cursa de la Dona aquest diumenge. Dones que han arribat a Barcelona després de fugir dels països d'origen per buscar una nova llar on continuar amb les seves vides. En el procés d'inclusió a la ciutat, participar en aquesta cursa us permet gaudir d'una activitat d'oci on divertir-vos mentre practiquen esport i s'empoderen.

La Fundació Ibn Battuta, una entitat d'àmbit estatal que treballa per la inclusió i la cohesió social de les persones d'origen immigrant perquè siguin ciutadans amb drets i deures i en igualtat d'oportunitats, també ha rebut l'organització de la prova 100 dorsals gratuïts.

Polseres Roses ha estat present també a totes les fires a nivell nacional, tallant cues i donant perruques a les dones més desafavorides, gràcies al suport del Banco Santander. La Z Zurich Foundation continua la seva cooperació un any més amb la Cursa de la Dona Central Lletera Asturiana de la mà de Zurich Seguros, un dels patrocinadors del circuit. A la Ciutat Comtal aportarà un euro a l'Associació de Dones Ca l'Aurèlia per cada dona que travessi la meta. I les 33.000 participants també han pogut col·laborar, dins de la campanya SOLIDÀRIES, amb ADAEC, l'Associació d'Afectades d'Endometriosi Crònica.