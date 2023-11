Pintada a l'escola Josep Maria Jujol / Twitter @paulsanchez91

La guerra entre Israel i Hamàs deixa cada cop la societat més polaritzada. Un dels exemples més clars és el que s'ha vist a l'escola Josep Maria Jujol, situat al barri de Gràcia . En un dels cartells on es convida a conèixer l'escola, ha aparegut una pintada on posa "Hitler tenia raó".

Segons un usuari de Twitter, això és perquè diverses famílies israelianes porten els seus fills a aquest col·legi, però fonts del Josep Maria Jujol afirmar a CatalunyaPress que no saben per què ha aparegut aquesta pintada a la seva façana.

Aquesta va tenir lloc durant el cap de setmana, ja que quan se'n van anar divendres a la tarda encara no hi era. Per part de l'escola, han retirat el cartell tan aviat com els va ser possible perquè els nens i les nenes no el veiessin en arribar a l'escola aquest dilluns.