@EP

La Junta Constructora del temple de la Sagrada Família ha afirmat que el final de les obres s'ajorna al 2033, després que la crisi sanitària del Covid-19 i la inflació hagi alterat els terminis de construcció, que abans del 2020 es preveia per al 2026.

Segons va avançar el president delegat de la Junta Constructora, Esteve Camps, en una entrevista a Catalunya Cristiana, treballen amb l'objectiu d'acabar la Torre de Jesucrist el 2026 , que era la data en què es preveia finalitzar el conjunt abans de l'atur a les obres per la pandèmia, coincidint amb el centenari de la mort de Gaudí.

"Finalitzar la torre el 2026 és un objectiu realista, si no hi ha cap contratemps. Ja es treballa al prototip de la creu", han detallat les fonts del temple, que han afegit que el termini de deu anys per a la fi del conjunt arquitectònic és una estimació segons els permisos de construcció.

Es tracta d'un càlcul que se circumscriu a les obres arquitectòniques de la façana de la Glòria, ja que després en quedaria la part escultòrica i l'escalinata del carrer Mallorca, que no té data d'inici dels treballs.

Si s'acabés el 2033, la Sagrada Família s'acabaria 150 anys després que l'arquitecte Antoni Gaudí assumís l'encàrrec del projecte de la basílica.