Dos joves observen tendes de campanya de persones que viuen al carrer. Foto: Fundació Arrels

Les dades són alarmants: avui dia hi ha 1.149 persones dormint al carrer a Barcelona . Aquesta xifra, que ha publicat recentment l'Ajuntament, és molt propera a la de 1.231 que la Fundació Arrels va publicar el mes de juny passat (el dia 15, per ser exactes), quan en va fer el recompte anual.

Si es fa una mirada retrospectiva, i prenent com a referència també xifres publicades amb el consisori de la capital de Catalunya, el 2015 , fa menys d'una dècada, el total de persones que dormien al carrer diàriament eren 734. De nou, les dades, en comparació amb les d'Arrels, són força similars, ja que la fundació tenia constància de més de 800 persones.

Això, doncs, vol dir que en aquest període de temps, les persones amb menys recursos que viuen a la ciutat són més de la meitat de les que constava que estaven residint en algun punt de la ciutat, dormint al ras, el 2015.

Diverses entitats socials han donat el crit d'alerta, assegurant que la pandèmia ha augmentat les desigualtats (tot i que les desigualtats també es van disparar entre el 2015 i el 2019)... i, de fet, una enquesta de l'Idescat publicada el mes d'abril passat alertava que 1 de cada 4 catalans està en risc de pobresa .

El president de l'organització, Ferran Busquets , recorda aquestes dades de l'institut estadístic de la Generalitat a Press Catalunya i lamenta que "la pobresa està cronificada". Tot i això, Busquets assegura que el treball real hauria d'"anar més enllà de les dades", assegurant que les administracions saben que " quan hi ha una crisi, la conseqüència és que la pobresa augmenta".

TRAVES

Però més enllà de la situació precària que pateixen ia la qual s'enfronten diàriament , Arrels denuncia també que aquestes persones vulnerables es troben dificultats per accedir a tràmits fonamentals per a qualsevol ciutadà, com el padró.

Des d'Arrels denuncien un triple obstacle que hi ha; en primer lloc, apunten que “el tràmit ha canviat i ara és més exigent”.

A més, els exigeixen que presentin un informe de serveis socials en què s'especifiqui que dormen en una direcció concreta, cosa que pot tenir una tardança de fins a 3 mesos en arribar i que moltes vegades pot no servir, ja que no és una cosa rara que les persones que dormen al carrer es moguin.

Finalment, l'entitat apunta que aquestes persones vulnerables són derivades per part de les Oficinas d'Atenció a la Ciutadania (OAC) al Servei d'Inserció Social (SIS). Tot i això, el SIS no pot atendre persones que no estiguin empadronades.

En aquest sentit, Busquets lamenta que “el que per a molta gent és un tràmit, per a aquestes persones és una dificultat enorme, i és una cosa que ens preocupa i molt”.

El director d'Arrels assenyala que "molta gent pobra a més és gran, de manera que no té ni les eines ni el coneixement". Busquets va més enllà i apunta que “tràmits com el padró haurien de tenir un recorregut ràpid”, perquè són “el camí perquè la persona recuperi una certa autonomia i tingui accés a alguna prestació”. En cas contrari, queden "estancats".

Busquets conclou explicant que des d'Arrels "fem ho podem" arribant, en alguns casos, a empadronar algunes d'aquestes persones a la seu de la fundació.