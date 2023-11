La Comissió d'Urbanisme, Mobilitat i Habitatge de Barcelona ha aprovat una proposició de Junts transaccionada amb el govern de Jaume Collboni per modificar el Pla Urbanístic Especial d'Allotjaments Turístics (Peuat) i permetre les llars compartides i els "projectes singulars d'hotels" a les zones més turístiques de la ciutat.

Arxiu - L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, a una imatge d'arxiu.

La proposició, que ha defensat aquest dimarts el regidor de Junts Damià Calvet , ha comptat amb els vots a favor del govern (PSC), Junts, PP i Vox, i els vots en contra de BComú i ERC.

La tinenta d'alcalde d'Urbanisme, Laia Bonet , ha explicat que, a l'acord amb Junts per transaccionar la proposició, han eliminat l'obligació de modificar el Peuat en un termini de tres mesos, i la resta del text s'ha aprovat tal com demanava Junts.

L'acord preveu que es permeti "el registre de les llars compartides en els mateixos termes" que ho fa el Decret llei 75/2020 de la Generalitat; i, per tant, elimina el requeriment que es converteixi una llicència d'habitatge d'ús turístic a la llar compartida.

El segon punt de la proposició permet "projectes singulars d'hotels que aportin qualitat", segons ha definit Calvet, a la zona 1 (que inclou Ciutat Vella, Eixample, Sant Antoni, Poble Sec, Gràcia, Poblenou, Vila Olímpica i Hostafrancs ) amb un estudi que vagi cas per cas.

"UNA FONT DE BENEFICI"



Calvet ha argumentat que la modificació del Peuat permet passar de la prohibició a la gestió i que el document sigui "una font de benefici per a la ciutat en comptes d'una font permanent de pèrdua d'oportunitats, de risc jurídic i de restricció econòmica sense retorn" .

El regidor de Junts ha criticat la gestió dels darrers vuit anys, amb "polítiques ideològiques" que ha titllat d'atac el sector immobiliari.

Per part seva, Bonet ha valorat el Peuat com "una eina molt útil" per controlar l'activitat il·legal als pisos turístics i ha celebrat la nova regulació de la Generalitat.

Ha afegit que hauran d'adaptar la regulació a la realitat de Barcelona i veure l'afectació a la ciutat, i per això ha agraït a Junts la transacció d'excloure la reflexió de modificar el Peuat en tres mesos.

UN "REFORÇ" PER ALS VEÏNS



El PP ha votat a favor perquè considera que les llars compartides beneficiaran "veïns que volen disposar de la seva propietat per fer front" a l'elevat cost de vida, ha explicat el regidor Juan Milián.

Vox també s'ha sumat a la proposició perquè defensa que aquest tipus pot suposar per a les famílies un "reforç per a la seva malmesa economia, intenció gens recriminable que no hem de perseguir", ha dit el regidor Liberto Senderos.

"EL MODEL TRIAS"



Tant BComú com ERC han considerat que la proposició és clara amb les seves intencions: per a comuns “és el model Trias” i per als republicans li falta rigor i realisme, i creuen que defensen uns interessos concrets.

La regidora de BComú Lucía Martín ha assegurat que la proposició "suposa una amenaça gravíssima al dret a l'habitatge de les veïnes" i que augmentarà el turisme i els beneficis del sector, i ha criticat que és contrària a una posició progressista.

La republicana Eva Baró ha lamentat que les famílies que vulguin complementar la seva renda llogant habitacions ja ho poden fer “a un estudiant, a un jove, a una persona gran” amb un contracte de llarga durada.

'NO' A LA PROPOSICIÓ DE BCOMÚ



La mateixa Comissió ha rebutjat la proposta de BComú, amb què plantejava tancar 8.000 pisos turístics mitjançant la nova regulació del Govern, amb els vots a favor dels comuns i ERC; els vots en contra de Junts, el PP i Vox, i l'abstenció del govern (PSC).

La proposició demanava que el govern municipal extingís de forma immediata les llicències dels habitatges turístics que s'ubiquin en edificis compartits amb habitatges amb veïns amb residència permanent i habitual, i que modifiqués el planejament urbanístic per limitar el lloguer de temporada en benefici del lloguer permanent i habitual per als veïns.