El sistema de reg falla habitualment a aquesta zona del centre de Barcelona Foto: CatalunyaPress

Temps excepcionals s'estan vivint a Catalunya a causa de la sequera que ja ha deixat la Generalitat ordenant la situació de preemergència al territori a causa de la manca d'aigua a les conques internes.

Davant d'aquesta situació, resulta encara més dolorós veure l'aigua que es malgasta. És precisament el que està succeint a Barcelona, a la Ronda Universitat, on una fuita en una de les jardineres està deixant una reguera d'aigua al carrer. Fonts de l'ajuntament de Barcelona han confirmat a CatalunyaPress que la fugida és reincident i que ja es va arreglar durant el cap de setmana passat, però aquest dimecres 15 de novembre ha reincidit el problema.

Tot i veure tota l'aigua desaprofitada, també cal explicar que Barcelona no rega els seus parcs i jardins amb aigua potable, sinó amb aigües freàtiques , tal com documenta a la seva pàgina web.

Fugida d'aigua a una jardinera de Barcelona. Font: CatalunyaPress

"L'abandonament progressiu dels pous que la indústria explotava a zones del Pla i del delta del Besòs ha propiciat que el nivell de l'aigua freàtica hagi anat pujant gradualment fins a acostar-se en alguns punts a la situació natural d'equilibri, cosa que ha comportat problemes a soterranis, aparcaments i serveis públics, com la xarxa de metro, aquest gran volum d'aigua s'ha convertit en una font de recursos hídrics per a usos municipals d'aigua no potable, com el reg dels parcs i jardins , la neteja de carrers i clavegueram i la utilització en fonts ornamentals i làmines d'aigua”, diuen a l'Ajuntament.