Una estació de Bicing gairebé buida. Foto: X (@cgt_psmar)

Des de dimarts passat 14, la plantilla del Bicing de Barcelona està en vaga indefinida . Els sindicats amb representació a la companyia, CCOO i la CGT, la van convocar a principis d'aquest mes (en concret, el dia 2), de manera indefinida.

Tant dimarts 14 com dimecres 15 la plantilla va convocar concentracions, la primera a la plaça de Sant Jaume i la segona davant de la seu de Barcelona Serveis Municipals (BSM). Està previst que aquest dijous 16 els treballadors tornin a concentrar-se a l'espai que hi ha entre l'Ajuntament de Barcelona i el Palau de la Generalitat.

Les primeres jornades d'aturada, segons els sindicats, han estat "un èxit", xifrant el seguiment de les aturades en un 95%. A Sant Jaume i davant de BSM, els representants dels treballadors van tornar a exigir “unes condicions salarials i socials justes que dignifiquin la professió i que garanteixin un servei de qualitat per a tota la ciutadania”.

DESORGANITZACIÓ

Els sindicats van explicar que l'aturada va provocar que algunes estacions estiguessin totalment plenes, mentre que a d'altres no hi havia cap bicicleta per als usuaris que les necessitessin.

Aquesta desorganització ja havia estat advertida pels treballadors a la prèvia a les jornades. "Les bicicletes han quedat acumulades majoritàriament a la zona sud de la ciutat i serà difícil trobar una bicicleta i també serà difícil trobar on ancorar-la, quedant les espatllades als ancoratges sense ser retirades, per tant, seguim recomanant que s'utilitzi qualsevol un altre transport públic", van explicar les dues organitzacions en un comunicat.

La situació es manté, per la qual cosa la plantilla, formada per unes 150 persones, continua recomanant, fins que no s'arribi a un acord, que els usuaris busquin alternatives als seus desplaçaments.

ASSENYALEN EL CONSISTORI

La vaga és responsabilitat de l'Ajuntament de Barcelona que treu licitacions amb una massa salarial fixa que no contemplen entre les partides pujades salarials, passin els anys que passin, trobant-nos casos com el Bicing on la licitació de 10 anys té una quantitat fixa per als salaris, cosa que ens condemna a la misèria i ens impedeix millorar econòmicament.

La CGT exigim que es doti des de l'Ajuntament de Barcelona la quantitat econòmica suficient que permeti tenir salaris dignes a les treballadores i treballadors i no els condemni a 5 anys més de misèria econòmica, ja que “no hi ha una fiscalització pública sobre si l'empresa concessionària guanya diners o no".

D'altra banda, l'empresa manté que els objectius "són molt clars: salaris i condicions socials dignes i un bon servei a la ciutadania".

Sigui com sigui, la mobilització segueix i els representants dels treballadors continuen esperant que les parts se senten a negociar-hi; dies enrere la voluntat era poder dialogar amb les institucions, i segueixen al mateix punt.