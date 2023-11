Panoràmica de la ciutat de Barcelona i de la Sagrada Família / @EP

La taxa turística de Barcelona, tant als establiments de luxe com en aquells més modestos, consolida la ciutat com una de les urbs europees que més impostos cobra als seus visitants. Aquest estatus l'ha adquirit, sobretot, amb l'anunciat augment per als turistes de creuers i apartaments

Amb una taxa que el proper any variarà entre 4,25 i 7 euros, Barcelona s'equipara a ciutats com Roma, Brussel·les i Amsterdam (on els turistes de creuer que no pernocten paguen vuit euros) i supera la mitjana d'altres ciutats europees.

La particularitat de Barcelona no rau tant en la tarifa que paguen els turistes allotjats en hotels de cinc estrelles, que a partir del proper mes d'abril pujarà a 6,75 euros per persona i nit . La distinció es troba als hotels de quatre estrelles , que augmentaran la seva tarifa a 4,95 euros per nit a partir de la primavera que ve, ia la resta d'establiments , on l'import per turista serà de 4,25 euros.

En comparació, a Roma, la taxa és lleugerament més baixa en hotels de tres estrelles (4 euros per nit) i de quatre estrelles (6 euros), però els hotels de cinc estrelles cobren 7 euros i fins a 10 euros en temporada alta a la capital italiana.

UNA TARIFA DESIGUAL A EUROPA

Al llarg dels darrers anys, cada país i ciutat ha adoptat diverses fórmules per implementar el seu impost turístic , una mesura destinada a mitigar tots els efectes que comporten el turisme massiu. D'aquesta manera, en alguns països s'ha establert com a impost municipal, mentre que a d'altres funciona com a tribut regional.

A Amsterdam , per exemple, es va acordar aplicar una tarifa comuna de 3 euros per nit per a tots els establiments, a la qual se suma un 7% de la tarifa total de l'habitació. A Alemanya , ciutats com Berlín i Colònia han establert una taxa equivalent al 5% de la factura de l'hotel , mentre que a Praga és del 0,5% de l'import total.

A ciutats com Hamburg , l'import varia entre 0,5 euros per a establiments amb tarifes de fins a 50 euros per nit i 4 euros per a aquells que superen els 200 euros. A Milà , la forquilla fluctua entre 3 i 5 euros , ia Suïssa, la mitjana de la taxa turística no supera els 3 euros , segons dades del Gremi d'Hotels de Barcelona. A París , la tarifa màxima és de 5 euros.

BARCELONA, UN CAS DIFERENT

La situació a Barcelona presenta les pròpies particularitats. A més de la tarifa general establerta per la Generalitat, de la qual la ciutat en rep una part, se suma un recàrrec municipal.

En l' actualitat , aquesta suma addicional és de 2,75 euros per nit per a totes les categories, però augmentarà a 3,25 euros a partir de l'abril que ve, segons l'aprovat per l'Ajuntament i ratificat per Jordi Valls, el responsable de l'àrea econòmica , durant la presentació del pressupost municipal per al proper any.

Per tant, a partir de la primavera que ve, s'haurà de comptar amb aquest augment i també amb un recàrrec municipal no planificat que pujarà fins als 4 euros (actualment és de 2,75 euros) per a cada creuerista que no pernocti a la ciutat , cosa que elevarà la tarifa total a 7 euros . A més, es contempla un augment significatiu de 4 euros per nit per als ocupants d'apartaments turístics.

QUEIXES DEL SECTOR

Com no podia ser altrament, el sector ha alçat la veu davant aquesta mesura. Enrique Alcantara, el president d'Apartur, afirma que la taxa turística a llocs amb preus reduïts representen un percentatge molt elevat, sobretot en temporada baixa. "Poden arribar a ser el 20% o 30%, és massa alt i desproporcionat. Cal fer una revisió", lamenta.

"En aquests moments, a l'Ajuntament de Barcelona li agrada aquest càrrec i no li importa com sigui d'alt ni l'efecte que té sobre els turistes. Creuen que se'l pot prémer tot el que puguin, i s'estan equivocant", acusa.