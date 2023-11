El foc, notificat a les 6.20 hores, va generar una columna de fum considerable, encara que no es reporten víctimes. EP

Els Bombers de Barcelona treballen aquest dissabte a les 16.00 hores amb 12 dotacions a l'extinció de l'incendi que crema des de primera hora en una empresa de residus a la Zona Franca i que no ha provocat ni morts ni ferits, han informat fonts municipals.

El foc, notificat cap a les 6.20 hores, presentava una "columna de fum molt important als primers moments", però que no era tòxic ni perillós, ha explicat el cap d'Unitat dels Bombers de Barcelona, Victor Molinet.

Per precaució s'ha ordenat el confinament de les naus properes i el Port de Barcelona ha activat el "pla d'autoprotecció en nivell d'alerta amb previsió per si calia una actuació addicional", que finalment no ha calgut.