Un toc màgic que promet submergir residents i visitants en un ambient festiu únic. EP

El districte de l'Eixample de Barcelona afegirà instal·lacions lumíniques a la Fira de Nadal de la Sagrada Família i la Fira de Reis de la Gran Via com a "atractiu o reclam per als seus visitants".

Les instal·lacions pretenen oferir una experiència artística que, mitjançant uns mòduls lumínics, dinamitzi els dos emplaçaments nadalencs "mitjançant llum, reflexos i color", informa l'Ajuntament de Barcelona aquest diumenge en un comunicat.

Són obra de l'artista Maurici Ginés, amb la producció de l'estudi de disseny d'il·luminació Artec Studio, i seran estructures d'acer i metacrilat translúcid.

Seran estructures amb formes geomètriques d'un metre d'amplada i fins a 2,6 metres d'alçada, col·locades a una distància de vuit metres entre elles, i la gent podrà passar per dins.

La Fira de Nadal de la Sagrada Família té lloc entre el 25 de novembre i el 23 de desembre i la Fira de Reis de la Gran Via estarà oberta del 15 de desembre al 6 de gener del 2024.