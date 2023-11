Els britànics mostren les preferències. Foto: Europa Press

Barcelona és "un paradís" per als jubilats i pensionistes britànics. Aquesta és la conclusió que es pot treure d'una enquesta realitzada pel portal d'inversions Shepherds Friendly , que preguntava per les destinacions preferides per anar-hi una vegada han deixat de treballar.

Les respostes dels enquestats deixen la capital de Catalunya en quart lloc , per darrere de Madrid , Cork (Irlanda) i Bergen (Noruega).

La ciutat està per davant de capitals europees com Brussel·les, Hèlsinki, Copenhaguen, Viena o Dublín .

Tot i que els britànics no figurin entre les nacionalitats més habituals entre els residents a Barcelona, les bondats de la ciutat fan que figurin entre els seus destins idonis.