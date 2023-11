Convocatòria per evitar el desnonament de Blanca @ep

L'associació Resistim al Gòtic ha denunciat que una dona de 78 anys, Blanca , podria ser desnonada del pis on ha viscut durant 55 anys a Barcelona per no haver pagat 88 euros per unes obres mal fetes.

"La propietària des del 2010, una advocada gran forquilla, l'acusa de no haver pagat 88 euros d'unes obres mal fetes" , denuncia l'entitat en un comunicat enviat als mitjans.

Per evitar el desnonament, que es podria produir aquest dimecres mateix, l'associació ha convocat una concentració davant de la finca. "No ho permetrem", han afirmat a X l'entitat.

L'anciana de 78 anys, Blanca, té un lloguer de renda antiga, fet que era conegut per l'advocada Susana Martínez quan va comprar el pis. Fa quatre anys va denunciar la senyora gran per no haver pagat unes obres de 88 euros mal fetes al pis. En primera instància, els jutjats van donar la raó a Blanca. Tot i això, i segons denuncien des de l'associació, l'advocada va continuar insistint judicialment fins que ha trobat un jutge que li ha donat la raó, dictant una ordre de desnonament per només 88 euros.

La concentració per evitar el seu desnonament es farà aquest dimecres al matí, a les 8.45 hores al carrer dels Boters, 6.