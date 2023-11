Imatge de l'autobús - FES-TE SENTIR

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha denunciat l'entitat Hazte Oír per circular per la ciutat amb un autobús amb una imatge del president del Govern, Pedro Sánche , com si fos Adolf Hitler, segons han explicat fonts municipals aquest dimecres.

Els agents han multat l'autobús per exhibir publicitat comercial sense permís, segons ha avançat el 'Diari Ara'.

Segons ha informat l'entitat al compte 'X', la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra han retingut l'autobús a la plaça Catalunya durant "aproximadament una hora".

"Ens han intimidat i advertit que anem amb compte perquè ens poden apedregar depenent de la zona on anem" , han afegit.

Han detallat que mentre els agents bloquejaven el pas de l'autobús han repartit centenars de fullets entre els ciutadans i han agraït les mostres de suport dels barcelonins.