Una estació del Bicing. Foto: Bicing

A última hora de dimarts passat 21 de novembre, els sindicats que representen la plantilla del Bicing de Barcelona van anunciar la suspensió de la vaga indefinida que va començar una setmana abans, dimarts passat 14.

"Després del preacord es paralitza la vaga , però en cap cas s'ha desconvocat", apunta a Catalunya Press Julio Manuel Moreno, delegat de CGT Bicing . De fet, Moreno assegura que la desconvocatòria és una cosa que no està damunt de la taula “ fins que se signi el conveni ”.

Moreno apunta que aquest preacord es va aconseguir "després d'una reunió de més de 6 hores" en una jornada en què, per primera vegada, la plantilla no es va mobilitzar davant de l'Ajuntament, a la plaça de Sant Jaume. "Estem molt contents pel seguiment que han tingut les aturades, creiem que hi va haver unanimitat a excepció de part del personal d'oficines", explica el delegat sindical.

La plantilla va protestar a Sant Jaume els dies 14, 16, 17 i 20 de novembre, mentre que dimecres 15 les reivindicacions es van traslladar a la seu de Barcelona Serveis Municipals (BSM) . Els sindicats (CCOO també és al comitè d'empresa) van xifrar el seguiment de les aturades al voltant del 90%.

MILLORA SALARIAL PROGRESSIVA

El representant de CGT assegura que les negociacions , fins ara, han servit per aconseguir “una millora salarial per a tota la plantilla ”. Des del sindicat xifren en una "pujada progressiva" d'entre 4.000 i 5.000 euros en els propers 4 o 5 anys.

Igualment, també han aconseguit "la creació de plusos nous" i la millora dels que ja existeixen , posant com a exemples la rotació dels treballadors que fan torn de cap de setmana (fent possible que lliurin en 1 cada mes). "Són els que s'encarreguen de la logística i del manteniment", detalla Moreno.

De la mateixa manera, el sindicalista apunta que també han arrencat millores en "prevenció i seguretat" . "És bàsic que s'estableixin protocols de parada, amb espais segurs per a tasques com la càrrega i la descàrrega de les bicicletes", detalla.

CONVENI ABANS QUE ACABI L'ANY?

Així, amb aquest primer acostament amb els dirigents de l'empresa garantit, cosa que ara pretenen els sindicats, i era una de les principals demandes a l'hora de convocar la vaga, és la signatura d'un nou conveni.

"Dimarts 28 de novembre es tornen a posar en marxa les negociacions", apunta Moreno, que diu que la voluntat dels sindicats és clar: "volem signar el nou conveni abans que acabi el 2023 (que és quan expira l'actual)".

Aquest nou conveni, que la plantilla vol que tingui una durada de 5 anys, ha de servir perquè percebin “una quantitat econòmica suficient que permeti tenir salaris dignes a les treballadores i treballadors i no els condemni a 5 anys més de misèria econòmica”.